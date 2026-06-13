Con un look minimalista, Katie Holmes cattura tutti gli sguardi a New York.

L'attrice, regista e produttrice americana Katie Holmes ha dimostrato ancora una volta di essere una delle figure più eleganti della moda americana. Di recente ha fatto scalpore alla cena degli artisti del Tribeca Festival a New York. E il suo outfit, interamente firmato da una delle principali case di moda parigine, ha immediatamente scatenato una raffica di commenti.

Una canotta in lino con colletto di cristalli

Per questa serata di alto profilo, Katie Holmes ha optato per una semplice canotta di lino in una delicata e luminosa tonalità a metà tra l'oro e il beige. La scollatura è impreziosita da un discreto bordo ricamato con cristalli. Il dettaglio che fa la differenza è il taglio scelto. Invece di optare per la versione aderente della canotta, diventata un must sul red carpet nel 2026, Katie Holmes ha preferito una silhouette più morbida che avvolge delicatamente il corpo senza stringerlo. Questa scelta conferisce al look un'immediata sensazione di disinvoltura, quasi casual, nonostante la solennità dell'evento.

Pantaloni a gamba larga, il loro segno distintivo nero

Per completare il top senza maniche, l'attrice è rimasta fedele a uno dei suoi capi preferiti: pantaloni neri a gamba larga dal taglio ampio e fluido. Si tratta di un modello che ha indossato spesso nelle ultime stagioni, dalle sfilate di moda alle cerimonie di premiazione, diventando così uno dei suoi tratti distintivi più riconoscibili.

L'elemento che valorizza la silhouette è la cintura. Proveniente dalla collezione Primavera/Estate 2026 della maison francese, presenta una profonda tonalità cioccolato che spezza delicatamente la palette neutra del resto dell'outfit. Un dettaglio apparentemente insignificante, ma che struttura visivamente l'intera figura.

Décolleté con punta rinforzata e borsa dalla struttura arrotondata

Per le scarpe, Katie Holmes ha optato per uno dei codici più riconoscibili della maison: la décolleté con punta rinforzata, con tomaia color crema-beige e punta bianca a contrasto. Questo modello iconico conferisce al look un tocco haute couture e una forte impronta grafica. Queste scarpe, reinterpretate nel corso dei decenni, sono tra quei classici che gli appassionati di moda riconoscono a prima vista.

In mano, l'attrice porta una borsa a tracolla strutturata dalla forma arrotondata, tipica dei modelli di questa stagione. Questo pezzo, presentato all'ultima sfilata Primavera/Estate di Parigi, si sta già rivelando uno dei più desiderati dell'anno.

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L'arte minimalista di Katie Holmes

Questo look ha attirato così tanta attenzione perché illustra perfettamente la filosofia stilistica che Katie Holmes coltiva da diversi anni. Insieme alla sua stilista di lunga data Brie Welch, l'attrice ha fatto del minimalismo haute couture un vero e proprio segno distintivo. Lontana dalle stravaganze di alcuni red carpet, predilige costantemente capi essenziali – canotte, camicie bianche, jeans a gamba dritta, cappotti strutturati – che valorizza attraverso la precisa scelta di tessuti e tagli.

Con questo look, Katie Holmes offre un'ulteriore dimostrazione dell'eleganza più seducente di cui è capace. E conferma che una semplice canotta di lino può bastare a creare una silhouette chic e senza tempo.