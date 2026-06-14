Con un top corto bianco, la cantante Tyla sfoggia un look casual ma elegante.

Léa Michel
@tyla / Instagram

La cantante, cantautrice e ballerina sudafricana Tyla continua ad affermarsi come una delle voci più seguite della nuova scena pop internazionale. E tra un'esibizione e l'altra, dimostra regolarmente la sua impeccabile padronanza della moda. Ne è la prova uno dei suoi post su Instagram diventato virale.

Un crop top bianco con taglio a bralette

In una delle immagini condivise nel suo carosello, Tyla appare con un impeccabile crop top bianco con taglio a bralette e scollatura profonda. Un capo minimalista, perfettamente sartoriale, che enfatizza la purezza del tessuto e la vestibilità raffinata piuttosto che le decorazioni. Un approccio pulito, in linea con le tendenze Primavera/Estate 2026 che celebrano i capi basici elevati al rango di essenziali di alta moda.

La scelta del bianco brillante è tutt'altro che casuale. Mette in risalto l'abbronzatura della cantante, evocando al contempo una sensazione di freschezza estiva. È un colore che ha spopolato sulle passerelle in questa stagione, tanto che Cloud Dancer, un delicato bianco sporco, è diventato il colore Pantone ufficiale per il 2026.

Pantaloni neri e scarpe verde acceso per creare contrasto

Per completare la silhouette, Tyla ha optato per pantaloni neri dal taglio pulito e fluido. Questo capo neutro crea un contrasto grafico di grande impatto con il top. Il dettaglio che fa la differenza sono le scarpe: un paio di sneakers verde acceso, quasi acido, che aggiungono un tocco di colore all'intero look.

Questo tipo di mix è diventato il segno distintivo della cantante: prendere capi basici e perfettamente sartoriali e poi spezzarne la semplicità con un tocco di colore. Quanto agli accessori, orecchini elaborati completano il look con sobrietà.

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Un post condiviso da Tyla (@tyla)

Un marchio di moda che sta lasciando il segno.

Al di là della semplice foto su Instagram, questa apparizione fa parte di una strategia più ampia. Fin dal suo esordio nel 2023, Tyla ha coltivato uno stile decisamente personale, fondendo estetica pop, riferimenti urban e tocchi di haute couture. Questa coerenza la rende una delle figure emergenti più importanti della sua generazione, insieme ad altre voci del nuovo panorama globale.

Con questo crop top bianco abbinato a pantaloni neri e sneakers colorate, Tyla ci ricorda che eleganza e stile casual possono andare di pari passo. Una dimostrazione di stile che sarà sicuramente un successo per tutta l'estate.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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