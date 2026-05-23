A 67 anni, Madonna ha fatto scalpore con un abito a rete color lavanda.

La cantautrice americana Madonna ha recentemente infiammato i social media posando su una pista da ballo in discoteca, con indosso un miniabito di rete color lavanda e un look decisamente festoso.

Un miniabito a rete color lavanda al centro di una foto da discoteca

È stato sui suoi social media, in una serie di foto, che Madonna è apparsa in un miniabito con un'ampia scollatura rotonda e arricciata, in una tonalità lavanda primaverile. Il capo emana leggerezza e movimento, perfettamente in linea con l'atmosfera disco ritratta nelle immagini. La prima foto, chiaramente scattata nel suo spazioso camerino, definisce subito la scena: quella di un'icona che non ha alcuna intenzione di appendere al chiodo le sue scarpe da ballo.

Collant a rete rosa per un tocco di pizzo

Fedele al suo occhio per i dettagli, Madonna ha aggiunto un tocco di pizzo a questo outfit primaverile. Sotto il suo abito color lavanda, ha optato per un paio di collant a rete in una delicata tonalità rosa cipria. Questo mix di colori tenui e tessuto traforato crea un sottile contrasto, un tratto distintivo che Madonna coltiva da decenni. Lungi dall'andare sul sicuro, conferma ancora una volta il suo talento nel sovvertire i codici classici dell'abbigliamento.

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Accessori massimalisti senza compromessi

L'outfit non si limita al solo abito e ai collant. Madonna ha optato per un'abbondanza di accessori, in uno stile dichiaratamente massimalista. Tra questi, un paio di guanti di pelle rosa acceso con aperture sul dorso delle mani, occhiali da sole aviator con lenti rosa e dettagli in metallo argentato, e una giacca corta di pelle nei toni dell'argento, del nero e del viola, rifinita con pelliccia sintetica bianca lungo la scollatura. Questa sovrapposizione di pezzi vistosi, lungi dall'annullarsi a vicenda, crea un insieme perfettamente coerente e teatrale.

Tre paia di scarpe per una regina della discoteca

Madonna non si accontentava di un solo paio di scarpe. Nel corso del servizio fotografico, cambia calzature più volte, trasformando lo shooting in una vera e propria sfilata di moda. La vediamo inizialmente appoggiata a una sedia, con indosso degli stivali stringati in pelle nera. Più tardi, li sostituisce con un paio di scarpe stringate color argento metallizzato mentre volteggia su una pista da ballo illuminata a giorno. Infine, indossa vertiginosi tacchi a spillo rosa pallido interamente ricoperti di strass, che brillano da ogni angolazione. Tre paia, tre stati d'animo, tutti accomunati dalla stessa energia disco.

Un look beauty ghiacciato ispirato all'era del Millennium Bug.

Per quanto riguarda capelli e trucco, Madonna è rimasta fedele al suo stile inconfondibile, pur abbracciando un tocco di nostalgia. Ha sfoggiato la sua iconica chioma bionda con riga centrale, incorniciando il viso con morbidi ricci. Per il trucco, ha optato per un look "frosted" di tendenza: ombretto bianco ispirato agli anni 2000, eyeliner nero intenso e un rossetto rosa tenue. Questa scelta estetica richiama lo stile dei primi anni 2000, completando alla perfezione l'atmosfera disco del segmento.

Un riferimento al periodo di Confessions on a Dance Floor.

Questa serie di immagini ha immediatamente riportato alla mente dei fan uno dei periodi più iconici della carriera di Madonna. In sottofondo si può sentire "Bring Your Love", la sua collaborazione con Sabrina Carpenter. L'estetica e l'atmosfera disco delle foto evocano direttamente il suo album del 2005, "Confessions on a Dance Floor". Madonna sembra quindi voler tessere un filo conduttore tra passato e presente, visto che ha appena pubblicato un nuovo album ispirato alla musica da club, "Confessions II".

Una risposta implicita a Charli XCX

Al di là dello stile, questo post ha un sottotono più malizioso. Secondo diversi osservatori, Madonna sta rispondendo in modo sottile a un'affermazione di Charli XCX, che aveva dichiarato che "la pista da ballo è morta". Attraverso queste immagini che la ritraggono mentre balla energicamente sotto le luci di una pista da ballo, la Regina del Pop sembra offrire una replica giocosa: no, la pista da ballo non è morta, è solo questione di mettere la musica giusta, secondo lei. È il suo modo di ricordare a tutti il suo status di pioniera della cultura dei club, senza bisogno di dire una parola.

Madonna dimostra ancora una volta di essere un'icona sfuggente, capace di trasformare una semplice serie di foto in un evento di moda e pop. Tra il miniabito a rete color lavanda, i collant rosa, gli accessori sovrapposti e le molteplici paia di scarpe, la regina del pop offre una dimostrazione di stile fedele a se stessa.