"Sono felice di interpretare donne più mature": a 62 anni, Lisa Kudrow sceglie di accettare la sua età senza ricorrere al Botox.

Nota in tutto il mondo per il suo ruolo di Phoebe Buffay nella celebre serie "Friends", Lisa Kudrow si appresta ad affrontare con serenità un nuovo capitolo della sua carriera. A 62 anni, spiega di aver scelto di smettere di usare il Botox, preferendo accettare i segni naturali dell'invecchiamento del viso e concentrarsi su ruoli adatti alla sua età.

Un'attrice che esige ruoli adatti alla sua età.

In un'intervista con The Hollywood Reporter , Lisa Kudrow ha parlato di una recente esperienza che l'ha portata a riconsiderare l'uso di procedure estetiche. Dopo aver provato il Botox per la prima volta all'età di 60 anni, la Kudrow ha riferito di aver riscontrato effetti collaterali che non erano all'altezza delle sue aspettative. Ha spiegato che i cambiamenti le avevano causato irritazione: "Penso che abbia contribuito all'irritazione ai miei occhi e a questo strano segno sulla fronte, quindi probabilmente ho smesso con questo tipo di trattamento". Di fronte a questo risultato deludente, l'attrice ha deciso di non proseguire con questo tipo di trattamento.

Al di là dell'aspetto estetico, Lisa Kudrow sottolinea il suo entusiasmo nell'interpretare personaggi più maturi sullo schermo. "Sono entusiasta di interpretare donne più mature", spiega, evidenziando l'importanza di una rappresentazione diversificata delle diverse età nell'industria cinematografica e televisiva. Questa posizione si inserisce in una più ampia evoluzione del settore, dove la questione della visibilità delle donne over 50 sta ricevendo sempre maggiore attenzione. Un numero crescente di attrici chiede ruoli che riflettano la pluralità dei percorsi di vita e delle esperienze, ben lontani dagli standard a lungo privilegiati da Hollywood.

Lisa Kudrow sottolinea inoltre che il suo rapporto con l'aspetto fisico si è evoluto nel tempo. Afferma di accettare gradualmente l'idea di apparire come una donna più matura, pur continuando a svolgere il suo lavoro con gli stessi standard artistici.

Un'evoluzione degli standard di bellezza

La dichiarazione di Lisa Kudrow arriva in un momento in cui gli standard di bellezza si stanno gradualmente evolvendo verso una rappresentazione più inclusiva delle diverse età. Molte personalità pubbliche incoraggiano ora un approccio più sfumato all'invecchiamento, ponendo l'accento sull'accettazione di sé piuttosto che sulla ricerca sistematica di trasformazioni cosmetiche.

Pur senza condannare le scelte individuali in materia di medicina estetica, Lisa Kudrow sottolinea il suo desiderio di "dare priorità a un'immagine fedele al proprio aspetto attuale". Questa posizione si allinea a un movimento più ampio che valorizza l'autenticità e la diversità dei percorsi di vita.

Lisa Kudrow conferma così il suo desiderio di interpretare personaggi in linea con la sua età e la sua esperienza. Scegliendo di non ricorrere al Botox, mette in luce una visione personale dell'invecchiamento, basata sull'accettazione e sulla continuità del suo percorso artistico. Questo approccio contribuisce ad ampliare la rappresentazione delle donne sullo schermo e a incoraggiare un dibattito più aperto sull'evoluzione degli standard di bellezza.