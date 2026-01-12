Search here...

Amal Clooney fa scalpore ai Golden Globes con un abito rosso mozzafiato

Per il suo grande ritorno ai Golden Globes, 10 anni dopo la sua ultima apparizione, Amal Clooney ha trasformato il red carpet in un vero e proprio set cinematografico. Presente a supporto di George Clooney, candidato per il suo ruolo in "Jay Kelly", l'avvocatessa ha fatto scalpore in uno spettacolare abito rosso, un chiaro omaggio all'alta moda vintage.

Un abito rosso fuoco di Balmain

Per questa 83a edizione, Amal Clooney ha abbandonato l'eleganza sobria del suo tubino nero Dior del 2015 per un vivace rosso scarlatto. Ispirato a un capo della collezione haute couture autunno/inverno 1957-1958 di Balmain, il suo abito è stato realizzato su misura per l'occasione, con un tocco retrò perfettamente eseguito. Il taglio arricciato e aderente esaltava la sua figura, mentre la scollatura a cuore strutturata ne sottolineava il fascino glamour. La lunga gonna drappeggiata, rifinita con un orlo fluido, aggiungeva movimento a ogni passo, ricordando l'età d'oro delle attrici hollywoodiane degli anni '50.

Accessori progettati come gioielli da film

Fedele al suo occhio per i dettagli, Amal ha completato questo look rosso su rosso con una minaudière Jimmy Choo abbinata, creando un effetto a colonna scarlatto. Gli orecchini di diamanti Cartier, abbinati a un bracciale coordinato, hanno aggiunto il giusto tocco di brillantezza senza mettere in ombra l'abito.

Sul fronte beauty, il look era volutamente senza tempo: capelli sciolti e perfettamente acconciati, un incarnato radioso e labbra delicatamente definite. Un equilibrio ideale tra raffinatezza e modernità, che ha permesso all'abito di raccontare la storia.

Amal Clooney, regina dei red carpet memorabili

Sebbene Amal Clooney appaia raramente sul red carpet, ogni sua apparizione diventa un momento di moda. A Venezia, ad esempio, ha già fatto colpo con un abito rosa fucsia con strascico, poi con una fluida creazione Versace giallo burro, prima di apparire di recente con un abito color cioccolato drappeggiato e una silhouette rosa scintillante di Tamara Ralph in stile Old Hollywood.

I Golden Globes del 2026 arricchiscono questa galleria di look iconici: in un abito rosso Balmain, Amal Clooney conferma il suo status di musa moderna, capace di unire l'eleganza di un avvocato, l'aura di una star e un dichiarato amore per la moda spettacolare.

Reinterpretando brillantemente l'eredità dell'alta moda degli anni '50, Amal Clooney ha dimostrato ancora una volta che la moda è, per lei, un vero e proprio linguaggio. Più che una semplice apparizione, la sua presenza ai Golden Globes 2026 è una dichiarazione di eleganza senza tempo.

Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
