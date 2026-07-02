A 59 anni, Pamela Anderson festeggia il suo compleanno al sole.

L'attrice e modella canadese-americana Pamela Anderson ha festeggiato il suo 59° compleanno nel modo più semplice possibile: con una nuotata sulla Costa Azzurra. Ha condiviso un assaggio della sua giornata speciale con i suoi follower attraverso un post su Instagram, dove appare radiosa in un costume intero color giallo burro.

Un look solare e minimalista

Nei video pubblicati sul suo account, Pamela Anderson cammina verso il mare indossando un accappatoio bianco, che si toglie prima di tuffarsi in acqua per quella che definisce una "nuotata di compleanno". Accompagna il post con un messaggio di ringraziamento ai suoi fan: "Grazie per i vostri meravigliosi messaggi di auguri... Che anche oggi tutti i vostri sogni si avverino. Con affetto, P."

Per completare il suo look estivo, Pamela Anderson indossava occhiali da sole rettangolari con montatura bianca e portava un paio di sandali abbinati. Il suo costume da bagno senza spalline era di una delicata tonalità giallo burro.

Un soggiorno estivo a Saint-Tropez

Pamela Anderson ha condiviso anche diverse foto del suo soggiorno a Saint-Tropez. In una delle immagini, posa su una roccia indossando un leggero abito bianco, una bandana abbinata e scarpe da ginnastica bianche, mentre tiene in mano un cestino di legno. Fedele al suo stile beauty adottato negli ultimi anni, appare senza trucco, prediligendo un look naturale che piace a molti fan.

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Un momento condiviso con la famiglia

Questa vacanza in Costa Azzurra arriva mentre Pamela Anderson trascorre del tempo con la sua famiglia. Diverse testate giornalistiche americane riportano che si trova a Saint-Tropez in vista del matrimonio del figlio minore, Dylan Lee, con l'architetta Paula Bruss. Pamela Anderson è madre di due figli, Brandon e Dylan, nati dal suo matrimonio con il musicista Tommy Lee.

Un'immagine sempre più autentica

Negli ultimi mesi, Pamela Anderson ha fatto numerose apparizioni di grande effetto sul red carpet, mantenendo sempre un'immagine autentica e minimalista. La sua scelta di apparire regolarmente senza trucco è diventata un vero e proprio segno distintivo, apprezzato da molti per la sua naturalezza.

Pamela Anderson sembra godersi appieno questa nuova fase della sua vita. Tra momenti di relax sotto il sole del Mediterraneo, eleganza informale e momenti condivisi con i suoi cari, continua a incarnare uno stile di vita che privilegia la semplicità, il benessere e l'autenticità.