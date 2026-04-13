A 62 e 74 anni, ricreano una foto iconica di Kylie Jenner e dell'attore Timothée Chalamet.

Un recente post su Instagram ha attirato l'attenzione dopo che l'attrice americana Lisa Rinna e l'attore Harry Hamlin hanno ricreato una foto attribuita a Kylie Jenner e Timothée Chalamet. I due hanno proposto una versione originale dell'immagine, scatenando numerose reazioni online.

Una copertina ispirata a una fotografia molto discussa

Lisa Rinna e Harry Hamlin hanno condiviso una serie di foto scattate durante una vacanza al mare. La coppia si è ispirata a una foto di Kylie Jenner e Timothée Chalamet, assumendo una posa simile in acqua. Nelle immagini pubblicate, Lisa Rinna indossa un bikini nero mentre Harry Hamlin appare in pantaloncini neri, in un contesto volutamente umoristico.

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Un post che ha divertito gli utenti di internet

Il post su Instagram ha suscitato numerosi commenti, soprattutto da parte di amici e familiari della coppia, nonché di utenti di internet che hanno elogiato l'inaspettata natura della foto. Il post si è diffuso rapidamente sui social media, alimentando le discussioni su questa inattesa riunione.

Un riferimento a una foto che ha suscitato numerosi commenti online.

Le foto di Kylie Jenner e Timothée Chalamet avevano già attirato l'attenzione quando sono state condivise sui social media. Queste immagini hanno contribuito ad alimentare l'interesse mediatico per la coppia. La reinterpretazione di Lisa Rinna e Harry Hamlin illustra come certe immagini diventino rapidamente punti di riferimento culturali, spesso riappropriandosi o riutilizzandole in modi diversi.

Sposati dal 1997, Lisa Rinna e Harry Hamlin condividono regolarmente momenti della loro vita quotidiana sui social media. La coppia di attori si è già fatta un nome grazie a post che mescolano umorismo e riferimenti alla cultura pop. La loro relazione dura da oltre trent'anni, un fatto spesso menzionato nei profili dedicati ai due.

La viralità di determinate immagini contribuisce quindi alla loro appropriazione da parte di altre figure pubbliche. Questo fenomeno illustra la rapida circolazione dei riferimenti visivi nel mondo digitale. Le pubblicazioni ispirate a immagini famose contribuiscono alla creazione di contenuti che fondono omaggio e umorismo.