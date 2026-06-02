Heidi Klum illumina la spiaggia con un look color bronzo.

A pochi giorni dalle numerose apparizioni di alto profilo sulla Croisette, Heidi Klum è tornata in spiaggia. La modella, presentatrice televisiva e attrice tedesco-americana ha pubblicato un video in cui posa con un bikini color bronzo iridescente.

Un aspetto bronzo iridescente che cattura la luce

Sul suo account Instagram, Heidi Klum ha condiviso un video e una serie di foto scattate su una spiaggia di sabbia bianca. Indossa un bikini color bronzo fuso, impreziosito da paillettes iridescenti che catturano la luce. Il costume minimalista, con le sue spalline sottili e la scollatura profonda, risalta ancora di più sullo sfondo del blu intenso dell'oceano.

Davanti alla telecamera, Heidi Klum gioca con la luce, si gira, si sofferma con nonchalance su un tronco d'albero galleggiante ed esplora ogni angolo della stanza. Questo ha entusiasmato i suoi follower, che hanno subito inondato il post di commenti.

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Una campagna di Calzedonia

Sebbene l'immagine sembri una foto di vacanza, in realtà si tratta di una campagna pubblicitaria. Heidi Klum è stata scelta ancora una volta come testimonial della collezione beachwear di Calzedonia, il marchio italiano con cui collabora da diversi anni.

Nello stesso carosello, la modella appare con altri due outfit estivi: un due pezzi color arancio bruciato con laccetti al collo e un altro verde anice con una profonda scollatura a V, impreziosito da un dettaglio metallico argentato. Capelli biondi morbidi e ondulati con riga centrale, pelle dorata, bellezza naturale: il look inconfondibile di Heidi Klum, in tutta la sua studiata semplicità.

Inoltre, c'è un altro scatto in cui posa con un bikini a due pezzi con stampa zebrata e schiena scoperta. Questo tocco di estro spezza il look monocromatico degli altri capi e consacra questa campagna come una delle più attese della stagione.

Dal red carpet di Cannes alla sabbia bianca

Questa parentesi in riva al mare arriva pochi giorni dopo le tanto discusse apparizioni di Heidi Klum sulla Croisette. Al Festival di Cannes 2026, infatti, ha sfoggiato una serie di abiti spettacolari. Per la cerimonia di apertura del 12 maggio, ha scelto un abito color pesca di Elie Saab con una profonda scollatura drappeggiata, impreziosita da un fiore rosa al centro. Poi, il 18 maggio, alla proiezione del film "Fjord", è apparsa con un abito a corsetto color carne ricoperto di pizzo Alençon ricamato in oro, che creava una silhouette a sirena.

Dal pizzo dorato preciso al millimetro alla calda sabbia, Heidi Klum conferma il suo talento nel passare con disinvoltura da un mondo all'altro.