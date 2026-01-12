Con le sopracciglia decolorate, Jenna Ortega sorprende con un look gotico

Jenna Ortega ha catturato ancora una volta l'attenzione sul red carpet dei Golden Globes 2026. L'attrice, nota soprattutto per il suo ruolo nella serie "Wednesday", ha fatto colpo con un abito in stile banda musicale, vestito di un nero intenso e impreziosito da dettagli traforati e frange di perline. Ciò che ha davvero attirato l'attenzione, tuttavia, sono state le sue sopracciglia decolorate, che hanno ulteriormente accentuato il suo look gotico.

Un look che fonde eleganza e audacia

Per l'81a edizione dei Golden Globe Awards, Jenna Ortega ha optato per una silhouette audace: un abito nero strutturato, che evocava sia il classico glamour hollywoodiano sia lo spirito ribelle del suo iconico personaggio nella serie "Mercoledì". I dettagli cut-out del corsetto, uniti alle frange scintillanti che le ricadevano sulle spalle, hanno conferito al look una dimensione teatrale e all'avanguardia.

Questa scelta stilistica, da parte di una grande casa di moda, si inserisce perfettamente nella tendenza gothic chic che l'attrice ha prediletto fin dal suo debutto in "Mercoledì". Le sopracciglia decolorate, un dettaglio minimalista ma d'effetto, hanno rafforzato la fredda intensità del suo sguardo e hanno conferito all'intero look un'aria quasi soprannaturale.

Jenna Ortega in Dilara Findikoglu ai Golden Globe Awards di stasera pic.twitter.com/UrTnNrewpx — ❦ (@saintdoII) 12 gennaio 2026

Un artista che interpreta personaggi anche sul red carpet

Candidata nuovamente quest'anno nella categoria "Miglior attrice in una serie commedia o musicale" per "Wednesday", Jenna Ortega dimostra che la sua influenza si estende ben oltre la televisione. In una recente intervista con ELLE, ha confidato di vedere la moda come un'estensione della sua carriera di attrice: ogni apparizione pubblica diventa per lei una performance, un'opportunità per esplorare nuove sfaccettature del suo personaggio.

Tra un'acconciatura minimalista, sopracciglia decolorate e un abito nero gotico e glamour al tempo stesso, Jenna Ortega ha lasciato il segno ai Golden Globes 2026. Ribellandosi ai codici del glamour tradizionale, ha confermato il suo status di icona emergente della moda: un'artista che trasforma ogni red carpet in un vero e proprio atto creativo.