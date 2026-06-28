A 52 anni, Penélope Cruz sorprende con un abito azzurro pastello.

Julia P.
@penelopecruzoficial / Instagram

L'attrice spagnola Penélope Cruz ha fatto sensazione sul red carpet alla première losangelina del suo nuovo film, "The Invite". Per l'occasione, ha sostituito i suoi soliti abiti neri con una creazione azzurro pastello. Un cambio di stile luminoso che non è passato inosservato.

Un vestito azzurro pastello

Per questa sera, Penélope Cruz ha indossato un abito su misura in una delicata tonalità azzurra. Questa scelta cromatica è risultata ancora più sorprendente, considerando che l'attrice predilige solitamente il nero sul red carpet. Questa delicata tonalità estiva ha portato una gradita freschezza, perfettamente in sintonia con l'atmosfera della première. Delicate applicazioni a forma di coriandoli adornavano la scollatura e il punto vita, aggiungendo un tocco di raffinatezza all'intero look. Oltre al colore, l'abito si distingueva per la meticolosa fattura. Un pannello plissettato, dall'effetto piumato, avvolgeva la gonna, donando texture e movimento alla silhouette.

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Un'apparizione al fianco di Olivia Wilde

Questa uscita faceva parte della promozione del film "The Invite". Sul tappeto rosso, Penélope Cruz ha posato accanto alla sua co-protagonista, l'attrice, produttrice, regista e sceneggiatrice irlandese-americana Olivia Wilde, in un'immagine elegante e affettuosa. È stata un'occasione per le due donne di condividere questo momento speciale legato all'uscita del loro film, sotto l'occhio attento dei fotografi.

In questo abito Chanel azzurro pastello, Penélope Cruz sfoggia un look delicato ed elegante. Abbandonando i suoi soliti outfit neri, l'attrice dimostra di avere ancora molte sorprese in serbo. Come prevedibile, questo fa la gioia dei suoi fan, che rimangono incantati da questa luminosa incursione nei toni pastello.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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