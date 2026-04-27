"Sirena d'ufficio": la scommessa di moda della cantante Dua Lipa incuriosisce tanto quanto seduce

Tra un viaggio e l'altro, la cantautrice britannica Dua Lipa sa sempre come sfoggiare il suo stile. Recentemente a Varsavia, ha optato per un look da "donna in carriera" con un blazer di seta rosa di Gucci indossato sopra un reggiseno nero.

Il look da "sirena dell'ufficio", versione Dua Lipa

Pubblicata sul suo account Instagram, la carrellata di foto mostra Dua Lipa con un blazer Gucci rosa pallido dai revers a punta e dalla finitura lucida, abbottonato in vita, che lascia intravedere un reggiseno nero. L'outfit è completato da pantaloni neri a vita alta, diversi anelli d'oro tra cui uno a forma di serpente e l'anello di fidanzamento, oltre a una morbida borsa a tracolla in pelle nera. Un modo per sovvertire il guardaroba professionale.

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Varsavia, tappa di una lunga stagione di viaggi

Questo viaggio in Polonia si inserisce in quella che sembra essere una vera e propria "era dei viaggi" per Dua Lipa. Solo poche settimane prima, era in safari in Sudafrica, visitando i parchi nazionali Kruger e Sabi Sands. Ad aprile, era stata avvistata anche a Palermo, in Sicilia, dove, secondo Condé Nast Traveler, si stava preparando per il suo matrimonio con il fidanzato Callum Turner a Villa Igiea, un hotel Rocco Forte. Il fidanzamento era stato confermato per giugno 2025.

Con questo look da "seduttrice d'ufficio" sapientemente orchestrato, Dua Lipa conferma ancora una volta il suo talento nel trasformare ogni apparizione in un momento di moda attesissimo. Crea uno stile narrativo in cui ogni outfit racconta una nuova storia della sua epoca. Una cosa è certa: ovunque vada, tutti gli occhi sono puntati su di lei.