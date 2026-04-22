Rihanna indossa un abito di pizzo strappato e fa scalpore

Naila T.
@badgalriri / Instagram

Durante un servizio fotografico, la cantante e imprenditrice barbadiana Rihanna ha ribadito ancora una volta la sua visione della moda. Le foto, diventate virali in pochissimo tempo, la ritraggono con abiti caratterizzati da una scelta sartoriale audace. Tra questi, un abito di pizzo nero, volutamente spaccato, ha catturato particolarmente l'attenzione.

Un abito in pizzo elegante e provocante allo stesso tempo.

L'abito indossato da Rihanna gioca sui contrasti: una sofisticata struttura di pizzo finissimo si combina con audaci aperture e trasparenze. L'effetto complessivo crea una silhouette fedele all'estetica della cantante. Questo approccio all'abbigliamento riflette una forte tendenza della moda contemporanea, dove la trasparenza è diventata un linguaggio stilistico a sé stante, utilizzato per sfidare i codici classici di "femminilità" e chic.

Un look di alta moda pensato per essere una dichiarazione di stile.

Al di là dell'abito in sé, lo styling complessivo esalta l'impatto visivo del servizio fotografico: accessori scultorei, trucco intenso e allestimento minimalista contribuiscono a mettere in risalto la forza del capo. Rihanna, che negli ultimi anni ha sfoggiato numerosi look di grande impatto, conferma qui il suo status di icona capace di trasformare ogni apparizione in una dichiarazione culturale ed estetica.

Una figura di grande influenza sulla moda contemporanea.

Nota per la sua capacità di superare i limiti degli standard tradizionali, Rihanna è da tempo una figura di spicco nel settore. Le sue scelte di moda influenzano sia gli stilisti che le tendenze globali, in particolare l'uso di silhouette trasparenti e capi scultorei. Questo tipo di look contribuisce a ridefinire il concetto stesso di chic, incorporando maggiore libertà, consapevolezza del proprio corpo e audacia.

Con questo abito di pizzo con spacchi, Rihanna fa ancora una volta un'apparizione di grande impatto. Continua a ridefinire i contorni della moda contemporanea, dove ogni outfit diventa una potente dichiarazione visiva.

Naila T.
Naila T.
Analizzo le tendenze sociali che plasmano i nostri corpi, le nostre identità e le nostre relazioni con il mondo. Ciò che mi spinge è comprendere come le norme evolvono e si trasformano nelle nostre vite, e come i discorsi su genere, salute mentale e immagine di sé permeano la vita quotidiana.
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