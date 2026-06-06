L'ultimo look da spiaggia vintage di Bella Hadid sta facendo scalpore

La modella americana Bella Hadid sembra più a suo agio che mai con la sua immagine. Dopo una performance molto discussa a Cannes, ha pubblicato una serie di foto su Instagram a bordo di uno yacht sulla Costa Azzurra, indossando un outfit da spiaggia decisamente retrò che ha scatenato reazioni da parte di tutti i suoi fan.

Un costume intero blu acciaio di Miyake Design Studio

Nelle foto condivise da Bella Hadid, la sua silhouette risalta nettamente contro il candore del ponte. Indossa un costume intero blu acciaio intenso, identificato come una creazione della prestigiosa casa di moda giapponese Miyake Design Studio, fondata dal leggendario stilista Issey Miyake e oggi rinomata per i suoi design funzionali e all'avanguardia.

Il design abbraccia appieno la semplicità tecnica. Una forma a canotta senza maniche, uno scollo rotondo e dritto e una scritta scura sul davanti: tutti i tratti distintivi dell'abbigliamento sportivo minimalista sono presenti. Questo approccio è ben lontano dalle silhouette appariscenti spesso associate alle spiagge di Saint-Tropez e si allinea perfettamente allo stile inconfondibile di Bella Hadid, nota per la sua predilezione per tagli strutturati e volumi grafici.

Un taglio rétro con una forte impronta anni '90

Il dettaglio che fa la differenza è lo sgambatura alta sui fianchi. Uno stile "high-cut" che richiama direttamente le divise delle nuotatrici olimpiche degli anni '90, o i capi iconici di "Baywatch" resi popolari nello stesso periodo.

È proprio questo che ha scatenato la reazione dei fan nei commenti, molti dei quali l'hanno interpretato come un chiaro riferimento all'estetica "pop anni Novanta" che molte modelle della generazione di Bella Hadid hanno riproposto nelle ultime stagioni. Questo taglio ha anche uno specifico effetto visivo: allunga la silhouette e restituisce al costume intero tutta la sua ampiezza grafica.

Bellezza baciata dal sole e occhiali rettangolari

Per quanto riguarda l'acconciatura, Bella Hadid ha optato per un look completamente rilassato. I capelli biondo caramello, ancora umidi per il sole e mossi dalla brezza marina, erano raccolti sulle spalle o lasciati sciolti. Questa scelta richiamava la semplicità dell'abito che indossava, in perfetta sintonia con la tendenza "capelli da spiaggia puliti" che gli stilisti delle riviste di moda amano riproporre ogni estate.

Sul viso, pelle abbronzata e un paio di occhiali da sole neri rettangolari che aggiungono il tocco grafico finale. Gioielli minimal, accessori discreti: tutto nel look evoca chiaramente un'atmosfera da spiaggia, senza il minimo eccesso.

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Un'immagine che rispecchia il suo marchio di bellezza.

Questa serie di foto non è casuale. Bella Hadid sta attraversando un periodo intenso per il suo marchio di cosmetici Ôrəbella, lanciato nel 2024 e che continua a promuovere attivamente sui social media. Diverse sue recenti apparizioni, a Cannes e Saint-Tropez, sembrano essere state concepite come una diretta estensione visiva dell'universo olfattivo e cromatico del brand. Ogni post, quindi, trasmette lo stesso messaggio: proiettare uno spirito luminoso e decisamente naturale.

Con questo costume intero blu acciaio di Miyake Design Studio, Bella Hadid sfoggia uno dei suoi look estivi più mozzafiato. Dimostra che il suo stile distintivo continua ad evolversi: un mix di rigore minimalista, influenze anni '90 e la sua energia unica e vibrante. Sarà sicuramente un successo sulle spiagge quest'estate.