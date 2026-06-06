A 49 anni, Anna Faris fa girare la testa con un abito scultoreo.

L'attrice e produttrice americana Anna Faris ha fatto un ritorno trionfale. Per la première mondiale del sesto capitolo della saga di "Scary Movie", tenutasi il 3 giugno 2026 al Paramount Theatre di Los Angeles, si è presentata con un abito scultoreo di Mônot, e la sua apparizione sul red carpet ha fatto scalpore.

Un abito su misura con effetto liquido

Nelle foto che da allora hanno iniziato a circolare, Anna Faris posa con un lungo abito nero ricoperto di paillettes, ricamate direttamente sul tessuto per creare un sorprendente effetto "illusione liquida". Ad ogni movimento, il tessuto riflette la luce, conferendo all'intero capo una dimensione quasi metallica.

Questo capo su misura è firmato dalla casa di moda libanese Mônot, fondata nel 2019 dallo stilista Eli Mizrahi, diventata un punto fermo sui red carpet per i suoi tagli sartoriali e le raffinate pannellature. Con un orlo lungo fino a terra, aderente sul busto e sui fianchi, e una gonna a trapezio che si allarga delicatamente verso l'orlo, la silhouette risulta immediatamente scultorea.

Il ritaglio

Il dettaglio che rende l'abito indimenticabile è, naturalmente, il cutout. Ai lati della vita di Anna Faris, due spacchi rivelano i fianchi dell'attrice, creando una netta interruzione nel flusso visivo. Si tratta di un elemento distintivo ormai riconoscibile della Maison Mônot, che ha reso popolare l'estetica "cutout" sui red carpet di tutto il mondo.

Sul davanti, un'allacciatura al collo struttura la silhouette dal collo alla vita, mentre sul retro, un'unica spallina tiene insieme il tutto e rivela una schiena a U. Una messa in scena architettonica curata dalla stylist Alexandra Mandelkorn, che collabora anche con artiste come la cantautrice soul americana Janelle Monáe e la cantante country americana Lainey Wilson.

Acconciatura retrò alla Pamela Anderson

In termini di acconciatura e trucco, lo styling è audace. Anna Faris ha optato per uno chignon basso e spettinato che ricorda gli anni 2000, alla Pamela Anderson, con una frangia a tendina che le incornicia delicatamente il viso. Questo taglio retrò contrasta con la modernità del suo outfit, conferendo all'intero look un tocco unico.

Sul viso, un intenso smokey eye per accentuare lo sguardo e labbra rosa nude con una finitura lucida. Lunghi orecchini neri pendenti prolungano la linea verticale della scollatura all'americana. Ai piedi, décolleté nere con plateau di Larroudé, un ulteriore richiamo al glamour retrò degli anni 2000.

Anna Faris partecipa alla prima mondiale di "Scary Movie" della Paramount Pictures al Paramount Theater di Los Angeles pic.twitter.com/rgxhG1qFFu — More Culture Less Pop (@culturelesspop) 4 giugno 2026

Con la sua apparizione alla première di "Scary Movie", Anna Faris ha regalato al pubblico uno dei suoi look più sbalorditivi sul red carpet degli ultimi anni. Ha dimostrato che l'eleganza non si misura né con l'età né con la prudenza, ma con un autentico desiderio di osare.

