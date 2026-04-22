A 47 anni, Kourtney Kardashian sorprende con questo look "gotico" rinnovato.

Fabienne Ba.
@kourtneykardash / Instagram

Per il suo 47° compleanno, Kourtney Kardashian ha sorpreso i suoi fan con un look inaspettato rispetto al suo solito stile. Condiviso su Instagram, il suo outfit di compleanno ha subito attirato l'attenzione, mescolando influenze Y2K con una rivisitazione moderna dello stile gotico.

Un look a metà tra il gotico, lo stile Y2K e lo spirito rock.

L'outfit di Kourtney Kardashian è composto da un mini abito nero con dettagli in pizzo, abbinato a un cardigan in maglia testurizzata. L'insieme evoca un'estetica "girly-goth" modernizzata, tipica di un forte ritorno allo stile degli anni 2000. Kourtney Kardashian ha completato il look con pezzi di spicco: un lungo cappotto leopardato, stivali neri al ginocchio e occhiali da sole oversize.

Accessori con un messaggio più forte

Gli accessori aggiungono una dimensione simbolica. Un elemento degno di nota è una vistosa collana d'argento con un ciondolo a forma di teschio, che rafforza l'atmosfera rock e leggermente underground dell'outfit. Questa scelta stilistica riflette una tendenza più ampia in cui le celebrità reinterpretano lo stile gotico fondendolo con pezzi lussuosi e contemporanei.

Un'estetica che fonde immagine personale e tendenze della moda.

Nota per le sue scelte di moda spesso influenzate da un'estetica minimalista negli ultimi anni, Kourtney Kardashian sorprende qui con un ritorno a uno stile più espressivo. Questo temporaneo cambio di rotta illustra la crescente libertà delle figure pubbliche di esplorare diversi mondi stilistici, senza essere limitate a un'unica identità visiva.

Con questo look "gotico" rivisitato per il suo compleanno, Kourtney Kardashian conferma la sua capacità di giocare con i codici della moda. Unendo la nostalgia degli anni 2000, influenze rock e tocchi contemporanei, ha fatto un'apparizione memorabile che ha riacceso l'interesse per l'estetica glam rock.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
Rihanna indossa un abito di pizzo strappato e fa scalpore
Article suivant
Trent'anni dopo, a 44 anni, indossa di nuovo il suo abito da ballo e commuove gli utenti di internet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Lady Gaga reinterpreta lo chic hollywoodiano a modo suo.

Alla première newyorkese di "Il diavolo veste Prada 2", Lady Gaga ha sfoggiato ancora una volta il suo...

Trent'anni dopo, a 44 anni, indossa di nuovo il suo abito da ballo e commuove gli utenti di internet

Trent'anni dopo una notte indelebile nella sua memoria, Danielle Fishel ha sorpreso i suoi fan riapparendo con l'abito...

Rihanna indossa un abito di pizzo strappato e fa scalpore

Durante un servizio fotografico, la cantante e imprenditrice barbadiana Rihanna ha ribadito ancora una volta la sua visione...

"L'IA farà il suo lavoro": il commento di Charlize Theron su Timothée Chalamet scatena polemiche

In un'intervista al New York Times , Charlize Theron ha suscitato forti reazioni parlando del futuro della recitazione...

Chi è Leah Halton, influencer australiana che detiene il record di "mi piace"?

A soli 23 anni, Leah Halton si è affermata come uno dei volti più virali di TikTok. Originaria...

A 63 anni, l'attrice Michelle Yeoh sorprende con una trasformazione radicale dei capelli.

L'attrice e produttrice malese Michelle Yeoh ha recentemente attirato l'attenzione alla cerimonia di premiazione del Breakthrough Prize 2026...