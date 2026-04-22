A 47 anni, Kourtney Kardashian sorprende con questo look "gotico" rinnovato.

Per il suo 47° compleanno, Kourtney Kardashian ha sorpreso i suoi fan con un look inaspettato rispetto al suo solito stile. Condiviso su Instagram, il suo outfit di compleanno ha subito attirato l'attenzione, mescolando influenze Y2K con una rivisitazione moderna dello stile gotico.

Un look a metà tra il gotico, lo stile Y2K e lo spirito rock.

L'outfit di Kourtney Kardashian è composto da un mini abito nero con dettagli in pizzo, abbinato a un cardigan in maglia testurizzata. L'insieme evoca un'estetica "girly-goth" modernizzata, tipica di un forte ritorno allo stile degli anni 2000. Kourtney Kardashian ha completato il look con pezzi di spicco: un lungo cappotto leopardato, stivali neri al ginocchio e occhiali da sole oversize.

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Accessori con un messaggio più forte

Gli accessori aggiungono una dimensione simbolica. Un elemento degno di nota è una vistosa collana d'argento con un ciondolo a forma di teschio, che rafforza l'atmosfera rock e leggermente underground dell'outfit. Questa scelta stilistica riflette una tendenza più ampia in cui le celebrità reinterpretano lo stile gotico fondendolo con pezzi lussuosi e contemporanei.

Un'estetica che fonde immagine personale e tendenze della moda.

Nota per le sue scelte di moda spesso influenzate da un'estetica minimalista negli ultimi anni, Kourtney Kardashian sorprende qui con un ritorno a uno stile più espressivo. Questo temporaneo cambio di rotta illustra la crescente libertà delle figure pubbliche di esplorare diversi mondi stilistici, senza essere limitate a un'unica identità visiva.

Con questo look "gotico" rivisitato per il suo compleanno, Kourtney Kardashian conferma la sua capacità di giocare con i codici della moda. Unendo la nostalgia degli anni 2000, influenze rock e tocchi contemporanei, ha fatto un'apparizione memorabile che ha riacceso l'interesse per l'estetica glam rock.