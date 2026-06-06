La cantante Olivia Rodrigo fa scalpore con un abito di pizzo.

La cantautrice, musicista e attrice americana Olivia Rodrigo non è mai sembrata così sicura del suo stile. Per un recente servizio fotografico editoriale, pubblicato in anteprima in vista del suo terzo album, ha optato per un look in cui il pizzo si fonde con intricati ricami tessili. E il risultato ha immediatamente fatto scalpore sui social media.

Un top leggero in pizzo ricamato dal tocco haute couture.

Olivia Rodrigo appare con un top in pizzo a reggiseno firmato Versace. Il capo, scolpito come una vera opera d'arte, è impreziosito da elaborati ricami metallici, incorniciati da un profilo nero che mette in risalto la pregiata lavorazione del tessuto. Sotto la calda luce dello studio, le pietre incastonate riflettono bagliori dorati, conferendo all'intera silhouette un'aura quasi cinematografica.

La struttura del corpetto, a metà tra pizzi elaborati e intricate lavorazioni in metallo, evoca sia l'haute couture degli anni 2000 che gli abiti da sera italiani contemporanei. Una scelta audace, perfettamente radicata nell'estetica "gotico-lusso" che Olivia Rodrigo sta esplorando da diverse stagioni.

Una silhouette editoriale, a metà tra il nero e il lucido.

Per completare il look, Olivia Rodrigo ha optato per una gonna strutturata a vita alta in tonalità scure, che crea un forte contrasto con la leggerezza del top. Il servizio fotografico, realizzato da Ryan McGinley, gioca sulla posa: braccia alzate sopra la testa, schiena contro una parete ruvida, sguardo fisso in avanti.

L'immagine, quasi scultorea, assume l'aria di un ritratto editoriale di un'altra epoca, come se una diva degli anni '50 si fosse immersa nei codici della moda contemporanea. Gli orecchini d'oro scultorei prolungano le linee verticali della silhouette e donano la giusta quantità di lucentezza metallica che richiama il ricamo del corpetto.

Sul fronte della bellezza, un universo della vecchia Hollywood

Per quanto riguarda l'acconciatura, Olivia Rodrigo ha puntato sul movimento. I suoi capelli castani erano acconciati in lunghe e morbide onde mosse dal vento, che incorniciavano delicatamente il viso. Questo look contrastava con il rigore grafico dei suoi abiti, conferendo all'intero servizio fotografico un'atmosfera naturale.

Per il trucco, ha optato per una pelle luminosa, occhi ben definiti e labbra color bacca intenso, quasi granata, che hanno aggiunto il tocco più drammatico all'intero look. Questo approccio si ispirava direttamente alle grandi icone del cinema americano degli anni '50.

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Un marchio di moda che si afferma con il suo nuovo album

Questa apparizione non è casuale. Olivia Rodrigo si sta preparando a pubblicare il suo terzo album in studio, "you seem pretty sad for a girl so in love", il 12 giugno. E ognuna delle sue apparizioni nelle ultime settimane sembra costruire, immagine dopo immagine, l'universo visivo di questa nuova opera: riferimenti gotici, pizzi elaborati, palette scure con tocchi metallici.

Questa trasformazione stilistica è tutt'altro che insignificante per una persona che, solo pochi anni fa, giocava principalmente la carta del "pop adolescenziale colorato". Oggi, Olivia Rodrigo sembra mostrare una moda più consapevole e narrativa, dove ogni outfit è concepito come un frammento di una storia da raccontare.

Con questo top in pizzo ricamato di Versace, Olivia Rodrigo sfodera una delle sue migliori dichiarazioni di stile dell'anno. A pochi giorni dall'uscita del suo nuovo album, si dà la possibilità di reinventare la sua immagine, senza rinunciare alla sua unicità. Una strategia che sembra già aver portato a termine con successo.