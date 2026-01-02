Search here...

A 58 anni, Julia Roberts condivide la sua definizione di amore

Léa Michel
Julia Roberts illumina i nostri cuori, non solo con il suo sorriso leggendario e la sua carriera eccezionale, ma anche con una saggezza che trascende lo schermo. L'icona della commedia romantica condivide ora una profonda riflessione sul cosiddetto amore maturo, invitandoci a ripensare le nostre relazioni con gentilezza e distacco.

L'amore secondo Julia, una regina della commedia romantica che ci sorprende

È una frase semplice, profonda e disarmantemente matura che Julia Roberts ha condiviso come "citazione del giorno" secondo l'Economic Times , e ci tocca profondamente: "Sai che è amore quando tutto ciò che desideri è che quella persona sia felice, anche se non fai parte della sua felicità". Una perla di saggezza che risuona come un mantra perfetto per iniziare il 2026 con serenità.

L'abbiamo adorata come una moderna Cenerentola in "Pretty Woman", come una scintillante femme fatale in "Il matrimonio del mio migliore amico" e come la vivace eroina di "Notting Hill". Julia Roberts, la star per eccellenza delle commedie romantiche, sa tutto dell'amore hollywoodiano: passionale, conquistatore, eterno. A 58 anni, tuttavia, ci offre una visione molto più sfumata, quasi poetica. Lontana dai lieto fine in cui il principe arriva sempre puntuale, definisce l'amore come un atto altruistico e liberatorio. Desiderare la felicità dell'altro, incondizionatamente e senza possessività? Questa è l'essenza di una donna che ha vissuto, amato, cresciuto tre figli con il marito Danny Moder e superato gli alti e bassi della fama. Una lezione chic per i nostri cuori: il vero amore eleva, non imprigiona.

Un'icona che celebra il passare del tempo

Julia Roberts, con i suoi iconici capelli castani, il sorriso leggendario e la carriera da premio Oscar (Erin Brockovich), incarna una donna in pace con se stessa. Madre di Henry, Hazel e Phinnaeus, bilancia la vita privata e le apparizioni sul red carpet con rara grazia. Questa citazione non è quindi una trovata pubblicitaria: riflette una maturità conquistata a fatica, in cui l'amore si misura dalla capacità di lasciare che l'altro prosperi, anche a costo di fare un passo indietro.

In un mondo di storie fugaci e cuori virtuali, le parole di Julia ci ricordano ciò che conta davvero: dare priorità alla gentilezza amorevole. Imitate il suo splendore iniziando la giornata con un'affermazione positiva o una chiamata alla persona che amate veramente.

