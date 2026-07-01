Shakira celebra i Mondiali con una serie di look sportivi e colorati.

Shakira ha confermato ancora una volta il suo legame indissolubile con la Coppa del Mondo FIFA. La cantautrice colombiana ha celebrato il grande torneo di calcio con un video energico condiviso su Instagram. Nel video, balla sulle note della sua nuova canzone sfoggiando una serie di look sportivi e colorati ispirati alle nazionali partecipanti. Questo le ha indubbiamente fatto guadagnare ancora una volta il soprannome di "Regina della Coppa del Mondo".

Una serie di look ispirati al calcio

Nel video, Shakira sfoggia una varietà di outfit a tema calcistico. Appare con un crop top a righe rosse e bianche abbinato a una gonna bianca a pieghe, con una maglia blu annodata e minigonne bianche a zampa d'elefante, e con una maglia da calcio bianca corta e una gonna di jeans patchwork. Si tratta di rivisitazioni moderne del classico outfit da tifoso di calcio, reinterpretate con un tocco decisamente alla moda.

Un omaggio alle selezioni in gara

Shakira rende omaggio anche ad alcune delle nazioni chiave della competizione. La si vede indossare una maglia dell'Argentina, indossata come un abito corto, abbinata a sneakers con plateau, un top giallo acceso del Brasile e un top blu navy con shorts di jeans. Un modo giocoso per celebrare i colori delle principali squadre del torneo, mettendo in mostra allo stesso tempo il suo stile personale.

Un video sincronizzato con il ritmo di "Dai Dai"

Questo video virale è accompagnato dal ritmo di "Dai Dai", la collaborazione di Shakira con Burna Boy, una delle canzoni ufficiali della Coppa del Mondo FIFA 2026™. Con una coreografia impeccabile, un'energia contagiosa e un trucco perfetto, Shakira mette in mostra tutto il suo talento. Il video ha rapidamente ottenuto milioni di like, con i fan che hanno elogiato la sua performance in massa.

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La "Regina della Coppa del Mondo"

Quest'ultimo riconoscimento conferma lo status speciale di Shakira. Da anni, è strettamente legata alla Coppa del Mondo FIFA, per la quale ha registrato diverse canzoni iconiche. Questo legame è così forte che i suoi fan la chiamano affettuosamente la "Regina della Coppa del Mondo".

Con questa serie di look sportivi e colorati, Shakira celebra i Mondiali di calcio FIFA con stile ed energia. Unendo omaggi alle nazionali a un tocco di teatralità, la cantante conferma, ancora una volta, il suo legame unico con l'evento. Non sorprende che questo farà la gioia dei suoi fan.