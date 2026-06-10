Il trucco di Anne Hathaway per un "viso sollevato": una tecnica da prendere con le pinze.

L'attrice che interpreta Andrea ne "Il diavolo veste Prada" ha recentemente smentito le voci di un intervento di chirurgia estetica. Eppure, vent'anni dopo l'uscita del primo film, sembra essere cambiata ben poco e appare come se avesse un vantaggio genetico nel resistere al passare del tempo. Mentre l'industria cinematografica esalta l'eterna giovinezza, Anne Hathaway risponde a questa richiesta di ringiovanimento con un'acconciatura che dà l'illusione di essere dieci anni più giovane. È diventata rapidamente l'ultima tendenza in fatto di capelli tra gli utenti di internet.

Un'acconciatura per allungare il viso senza ricorrere alla chirurgia.

Anne Hathaway, che ha debuttato in "Pretty Princess" e ha interpretato Andrea, la modella impiegata in "Il diavolo veste Prada", è stata al centro di numerose voci. Poco dopo l'uscita del secondo capitolo di questo film campione d'incassi, che svela i retroscena spietati dell'industria della moda, gli utenti di internet hanno creduto di avere uno scoop: che si fosse sottoposta a un intervento di chirurgia estetica . Hanno accusato Anne Hathaway di aver modificato il suo viso e di aver fatto ricorso a queste magie moderne per stare al passo con le tendenze. L'attrice, che ha cercato di rimanere all'oscuro, ha deciso di mettere fine alle speculazioni e ad altre dubbie supposizioni sul suo aspetto, che a suo dire era "troppo perfetto" per essere solo il risultato di buoni geni o di un trucco applicato con cura.

Se l'attrice premio Oscar appare "così ben conservata", come amano dire gli utenti di internet, non è il risultato di un trucco pesante o di un siero "anti-età". È semplicemente l'effetto di un'acconciatura che assomiglia a una brillante illusione ottica. "Tra l'altro, la gente pensa che si tratti di decisioni mediche importanti. (...) Volevo dimostrare che no, non ho preso nessuna decisione medica importante. Sono solo due trecce", chiarisce, irritata, in un'intervista alla rivista ELLE.

E non serve un team di parrucchieri esperti per ricreare a casa questa tecnica da backstage. Il metodo è semplice. Basta fare due piccole trecce all'altezza delle tempie con quei capelli a volte ribelli e legarle dietro la testa, sotto le altre ciocche, per un "lifting istantaneo". Un modo per rimodellare il viso senza tagliare i capelli.

Questa tecnica per acconciare i capelli sta riscuotendo grande successo sui social media.

Questa acconciatura, che crea l'impressione di un viso più tonico, zigomi sollevati e occhi a mandorla, è diventata un vero e proprio fenomeno di moda sui social media. Lungi dal rimanere appannaggio esclusivo della talentuosa Anne Hathaway, si è trasformata in un vero e proprio movimento per i capelli. È una variante di successo dello chignon liscio della modella americana Bella Hadid e della coda di cavallo stretta della cantautrice americana Ariana Grande , acconciature note anche per il loro effetto volumizzante.

Gli appassionati di bellezza, sempre pronti a fare da cavie online, filmano i risultati con la videocamera. A giudicare dalle loro espressioni stupite, questa trasformazione dell'acconciatura supera ogni aspettativa. Queste trecce, utilizzate come "tensionatori", imitano la precisione delle siringhe, praticamente senza effetti collaterali. Sebbene questa tecnica per capelli possa sembrare innocua rispetto ai trattamenti estetici che richiedono anestesia locale e un breve periodo di recupero, può anche rivelarsi disastrosa per la salute del cuoio capelluto.

Ciò è particolarmente vero quando questa "acconciatura rinfrescante" diventa un'abitudine. "Quando le stesse ciocche vengono utilizzate ripetutamente per creare volume, soprattutto sulle tempie o intorno al viso, si esercita molta pressione su zone molto delicate", avverte Tina Mui, tricologa e fondatrice di AWARE Hair, in un'intervista a Bustle .

Tuttavia, un'acconciatura che pone anche un problema

Questa acconciatura, acclamata come la "scoperta dell'anno", cancella i segni della stanchezza, anche dopo una notte insonne passata a guardare serie TV, dona volume ai lineamenti come un trattamento di lusso da migliaia di euro e offre una notevole carica di energia. Apparirai immediatamente "più giovane della tua età" e avrai quell'aspetto "lifting" degno delle pagine patinate delle riviste. Tuttavia, nonostante le promesse, questa tecnica per capelli danneggia silenziosamente la chioma.

La specialista del cuoio capelluto incoraggia le persone ad ascoltare il proprio corpo e a prestare attenzione alle sensazioni che provano dopo aver trascorso ore con il viso sotto pressione, tenuto fermo da trecce strettissime. "Se, quando sciogliete una coda di cavallo, uno chignon, una treccia o un'extension, provate un leggero senso di sollievo, è un chiaro segno di tensione", continua. Questa tensione stressa i capelli, che non sono indistruttibili. Il rischio? Rottura, prurito o persino una significativa perdita di capelli.

Oltre a questi danni collaterali, questa acconciatura perpetua anche un ideale di bellezza polveroso e fin troppo curato (o meglio, con due trecce). Visto il modo in cui Hollywood tratta le donne over 40, questa acconciatura sembra più un diktat che una vera e propria rivoluzione nel campo della bellezza.