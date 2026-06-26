Una t-shirt come outfit: la scelta di Zendaya per la sua visita a Parigi infrange le regole.

E se il capo must-have dell'estate fosse già nel tuo guardaroba? Durante la sua visita a Parigi, nel pieno di un'ondata di caldo, l'attrice americana Zendaya ha fatto scalpore sul red carpet: una t-shirt indossata come abito. Una scelta disinvolta che infrange le regole del red carpet e si rivela la silhouette ideale per combattere il caldo.

La t-shirt elevata al rango di vestito

Capo essenziale per eccellenza del guardaroba, la t-shirt acquista un tocco di stile quando viene trasformata in abito. Questa è la bellezza di questa silhouette: semplice, efficace e incredibilmente comoda, ha tutte le carte in regola per l'estate. Indossandola sul red carpet, Zendaya dimostra che un singolo capo di tutti i giorni può bastare a creare un look d'effetto. Una dimostrazione di stile che dovrebbe ispirare molti guardaroba estivi, soprattutto con l'arrivo delle temperature più miti.

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Un pezzo trovato a meno di 35 dollari

La cosa più sorprendente? Il prezzo di questo outfit. La t-shirt grigia con l'immagine di Spider-Man è in realtà un capo degli anni 2000, scovato su eBay dallo stilista di fiducia dell'attrice, Law Roach, per soli 34,99 dollari. "Lo stile non deve per forza costare una fortuna", ha riassunto, secondo Variety . Per completare questo look casual, Zendaya ha aggiunto un paio di décolleté bianche, che conferiscono un tocco di eleganza all'insieme. La prova che stile e budget limitato possono andare di pari passo.

Un omaggio a "Spider-Man"

Questa scelta non è stata ovviamente casuale. Zendaya sta attualmente girando il mondo al fianco di Tom Holland per il tour promozionale dell'ultimo capitolo della saga, "Spider-Man: Brand New Day". Dopo una serie di look più sofisticati che richiamavano il film, l'attrice ha optato per la semplicità a Parigi, rimanendo comunque fedele all'universo cinematografico, grazie a questa t-shirt con il famoso supereroe. Un omaggio giocoso, perfettamente in linea con il tema.

Con questa t-shirt indossata come un vestito, Zendaya sfoggia un look intelligente e di tendenza. Riutilizzando un capo basic per combattere il caldo, offre una vera lezione di stile: accessibile, comodo e pieno di grinta. Non sorprende che ispirerà sicuramente i suoi fan alla ricerca dell'outfit estivo perfetto.