Con un abito color crema, Kylie Jenner adotta una silhouette minimalista che sta suscitando scalpore.

Kylie Jenner, personaggio televisivo e imprenditrice americana, ha svelato un nuovo look per il suo marchio, Kylie Cosmetics, indossando un abito minimalista color crema. In posa su uno sfondo bianco immacolato, ha abbracciato il minimalismo, una scelta che ha immediatamente suscitato reazioni tra i suoi follower.

Un abito color crema in tulle leggero

Il fulcro di questa campagna era un abito corto in una delicata tonalità crema, realizzato in tulle leggero e arioso. L'abito si distingueva per le spalline sottili, impreziosite da morbide pieghe di tulle che ricordavano le balze, aggiungendo un tocco di romanticismo all'intero look. Un capo etereo e femminile, perfettamente in sintonia con i tempi. Per lasciare che l'abito fosse il protagonista, Kylie Jenner ha optato per un trucco minimalista, fedele all'estetica generale del servizio fotografico.

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Un approccio minimalista

Ogni dettaglio di questa campagna è all'insegna della semplicità. Lo sfondo bianco, l'assenza di accessori e la palette di colori neutri contribuiscono a creare un look pulito e minimalista, in cui l'abito e il viso di Kylie Jenner sono i veri protagonisti. Con i capelli castani raccolti in uno chignon elegante, sopracciglia delicatamente delineate, ombretto neutro e labbra beige, Kylie Jenner ha optato per un trucco naturale e luminoso.

Con questo abito color crema e la campagna minimalista, Kylie Jenner dimostra di saper sfoggiare con disinvoltura anche il look minimalista. Tra la morbidezza del tulle e il trucco naturale, crea un'immagine elegante, mettendo in risalto al meglio il suo brand.