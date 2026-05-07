"Un look androgino": lo stile di questa modella francese è controverso

La modella e attrice francese Loli Bahia ha fatto un'apparizione memorabile al Met Gala 2026 con un completo total black. Indossava pantaloni a pieghe a gamba dritta e una giacca dalle spalle larghe firmata Anthony Vaccarello. Una scelta semplice ma audace, che si abbinava perfettamente al tema della serata, "La moda è arte".

Uno stile fortemente maschile-femminile

Con questa silhouette ispirata all'abbigliamento maschile, Loli Bahia ha optato ancora una volta per uno stile minimalista e altamente strutturato. Il blazer, indossato quasi a contatto diretto con la pelle, ha rafforzato l'effetto grafico complessivo. Da diversi anni, alcuni utenti di internet notano che possiede un'"aria androgina", un commento spesso associato ai suoi lineamenti, al suo taglio di capelli e anche alle sue scelte di moda.

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Uno sguardo che divide le opinioni

Sui social media le opinioni si sono divise. Alcuni hanno elogiato la silhouette, definendola "forte, moderna ed elegantissima", e hanno ritenuto che Loli Bahia "incarnasse perfettamente lo spirito di Saint Laurent". Altri, invece, si sono mostrati meno entusiasti del look, giudicandolo "troppo austero" o "troppo sobrio" per un evento come il Met Gala. Questo contrasto di opinioni ha rapidamente alimentato il dibattito.

In definitiva, il corpo e l'aspetto delle donne non dovrebbero mai essere oggetto di dibattito pubblico. Loli Bahia voleva semplicemente vestirsi in quel modo per il Met Gala, ed è un suo pieno diritto. Non cerca la convalida o l'approvazione di sconosciuti su internet. Condividendo il suo look sul suo account Instagram, sta principalmente immortalando il ricordo di una serata memorabile, fedele al suo stile e alla sua personalità.

In definitiva, con il suo tailleur nero, la modella francese Loli Bahia ha dimostrato che un look può fare colpo anche senza necessariamente puntare sullo "spettacolo".