Il complesso di immagine corporea numero uno per le donne, secondo questo studio

Peso, corporatura, aspetto... i problemi legati all'immagine corporea colpiscono un gran numero di donne. Diversi studi dimostrano che queste preoccupazioni sono strettamente legate agli standard di bellezza promossi dalla società. Una tendenza emerge molto chiaramente dagli studi: il peso rimane di gran lunga l'insicurezza più comune.

Il peso, una preoccupazione centrale

Numerosi studi sull'immagine corporea giungono alla stessa conclusione: la magrezza rimane un argomento delicato per molte donne. In Francia, ad esempio, alcuni studi indicano che circa una donna su due si sente a disagio o insoddisfatta del proprio corpo. E nella maggior parte dei casi, questa sensazione è direttamente correlata al peso o alla figura.

I ricercatori osservano inoltre che le donne sono più propense degli uomini a voler perdere peso, anche quando il loro indice di massa corporea (BMI) rientra nell'intervallo di normalità. Questo fenomeno illustra una discrepanza piuttosto comune: quella tra il corpo reale e l'immagine del corpo "ideale" a cui crediamo di dover aspirare. Eppure, il corpo femminile è naturalmente diverso, mutevole e unico. Gli studi dimostrano principalmente quanto le aspettative esterne possano influenzare la percezione della propria forma fisica.

Un'insoddisfazione corporea molto diffusa

I problemi di immagine corporea non sono un fenomeno marginale. Al contrario, colpiscono una larga fetta della popolazione femminile. Un'indagine internazionale condotta dall'istituto YouGov, ad esempio, rivela che il 67% delle donne dichiara di avere problemi di immagine corporea.

I ricercatori lo chiamano "insoddisfazione corporea". Questo termine descrive il divario percepito tra l'aspetto attuale e quello desiderato. Questa sensazione può variare a seconda delle diverse fasi della vita, dell'ambiente sociale e delle esperienze personali.

Gli esperti sottolineano che questa insoddisfazione può talvolta influire sul benessere. Può influenzare l'autostima, l'umore e il modo in cui ci si sente. Questi studi evidenziano anche un fatto importante: nutrire dubbi sugli standard fisici è estremamente comune e non diminuisce in alcun modo il valore del proprio corpo.

Lo sfondo degli standard di magrezza

Per capire perché il peso sia la causa più comune di problemi di immagine corporea, i ricercatori stanno analizzando il contesto sociale. I sociologi spiegano che le donne sono particolarmente esposte a standard di magrezza molto presenti nella pubblicità, nella moda e nei media.

Le cosiddette figure femminili presentate in questi media sono spesso più magre della media effettiva della popolazione. Questa ripetizione di immagini può gradualmente influenzare la percezione del proprio corpo. Alcuni studi hanno persino dimostrato che la semplice esposizione a immagini di figure molto magre può aumentare temporaneamente l'insoddisfazione corporea in alcuni partecipanti. In altre parole, gli standard visivi a cui si è esposti quotidianamente giocano un ruolo reale nello sviluppo di insicurezze.

Un fenomeno che attraversa le generazioni

Contrariamente a quanto si pensa, queste preoccupazioni non riguardano solo le adolescenti. Uno studio condotto su oltre 5.800 donne di età compresa tra 25 e 89 anni dimostra che l'insoddisfazione per il proprio corpo può persistere per tutta l'età adulta. L'intensità di queste insicurezze varia a seconda dell'età, delle esperienze e dei cambiamenti del corpo, ma la questione della forma fisica rimane una preoccupazione per molte donne. Questo evidenzia quanto gli standard di bellezza possano essere profondamente radicati nella nostra percezione.

I ricercatori concordano su un punto: il problema più comune legato all'immagine corporea tra le donne rimane legato al peso e alla forma del corpo. Questi risultati servono anche a ricordare un aspetto essenziale: i corpi non sono progettati per conformarsi a un unico ideale. Ogni corpo racconta una storia, si evolve nel tempo e merita di essere considerato con gentilezza.