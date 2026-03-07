Il complesso di immagine corporea numero uno per le donne, secondo questo studio

Corpo positivo
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Freepik

Peso, corporatura, aspetto... i problemi legati all'immagine corporea colpiscono un gran numero di donne. Diversi studi dimostrano che queste preoccupazioni sono strettamente legate agli standard di bellezza promossi dalla società. Una tendenza emerge molto chiaramente dagli studi: il peso rimane di gran lunga l'insicurezza più comune.

Il peso, una preoccupazione centrale

Numerosi studi sull'immagine corporea giungono alla stessa conclusione: la magrezza rimane un argomento delicato per molte donne. In Francia, ad esempio, alcuni studi indicano che circa una donna su due si sente a disagio o insoddisfatta del proprio corpo. E nella maggior parte dei casi, questa sensazione è direttamente correlata al peso o alla figura.

I ricercatori osservano inoltre che le donne sono più propense degli uomini a voler perdere peso, anche quando il loro indice di massa corporea (BMI) rientra nell'intervallo di normalità. Questo fenomeno illustra una discrepanza piuttosto comune: quella tra il corpo reale e l'immagine del corpo "ideale" a cui crediamo di dover aspirare. Eppure, il corpo femminile è naturalmente diverso, mutevole e unico. Gli studi dimostrano principalmente quanto le aspettative esterne possano influenzare la percezione della propria forma fisica.

Un'insoddisfazione corporea molto diffusa

I problemi di immagine corporea non sono un fenomeno marginale. Al contrario, colpiscono una larga fetta della popolazione femminile. Un'indagine internazionale condotta dall'istituto YouGov, ad esempio, rivela che il 67% delle donne dichiara di avere problemi di immagine corporea.

I ricercatori lo chiamano "insoddisfazione corporea". Questo termine descrive il divario percepito tra l'aspetto attuale e quello desiderato. Questa sensazione può variare a seconda delle diverse fasi della vita, dell'ambiente sociale e delle esperienze personali.

Gli esperti sottolineano che questa insoddisfazione può talvolta influire sul benessere. Può influenzare l'autostima, l'umore e il modo in cui ci si sente. Questi studi evidenziano anche un fatto importante: nutrire dubbi sugli standard fisici è estremamente comune e non diminuisce in alcun modo il valore del proprio corpo.

Lo sfondo degli standard di magrezza

Per capire perché il peso sia la causa più comune di problemi di immagine corporea, i ricercatori stanno analizzando il contesto sociale. I sociologi spiegano che le donne sono particolarmente esposte a standard di magrezza molto presenti nella pubblicità, nella moda e nei media.

Le cosiddette figure femminili presentate in questi media sono spesso più magre della media effettiva della popolazione. Questa ripetizione di immagini può gradualmente influenzare la percezione del proprio corpo. Alcuni studi hanno persino dimostrato che la semplice esposizione a immagini di figure molto magre può aumentare temporaneamente l'insoddisfazione corporea in alcuni partecipanti. In altre parole, gli standard visivi a cui si è esposti quotidianamente giocano un ruolo reale nello sviluppo di insicurezze.

Un fenomeno che attraversa le generazioni

Contrariamente a quanto si pensa, queste preoccupazioni non riguardano solo le adolescenti. Uno studio condotto su oltre 5.800 donne di età compresa tra 25 e 89 anni dimostra che l'insoddisfazione per il proprio corpo può persistere per tutta l'età adulta. L'intensità di queste insicurezze varia a seconda dell'età, delle esperienze e dei cambiamenti del corpo, ma la questione della forma fisica rimane una preoccupazione per molte donne. Questo evidenzia quanto gli standard di bellezza possano essere profondamente radicati nella nostra percezione.

I ricercatori concordano su un punto: il problema più comune legato all'immagine corporea tra le donne rimane legato al peso e alla forma del corpo. Questi risultati servono anche a ricordare un aspetto essenziale: i corpi non sono progettati per conformarsi a un unico ideale. Ogni corpo racconta una storia, si evolve nel tempo e merita di essere considerato con gentilezza.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
"Grazie per averlo mostrato": un influencer svela cosa si nasconde dietro le foto in palestra

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Grazie per averlo mostrato": un influencer svela cosa si nasconde dietro le foto in palestra

Sui social media, le foto di fitness danno spesso l'impressione di corpi "perfettamente scolpiti". Alcuni creatori di contenuti...

"Peso 100 kg e sono alta 1,68 m": abbraccia con orgoglio il suo corpo senza alcun impedimento

Accettare il proprio corpo, divertirsi con la moda e gettare la prudenza al vento: questa è la missione...

"È bellissimo": questa influencer mostra con orgoglio il suo neo

E se la bellezza più stimolante fosse semplicemente quella che scegli di non nascondere più? Sui social media,...

"Sono orgogliosa di dimostrare la mia età": a 55 anni, sta decostruendo gli standard di bellezza

Su Instagram, la content creator Ting Ma (@tingmystyle) ha pubblicato un video toccante in cui abbraccia pienamente la...

Malattia dei "bambini della luna": il viaggio di una donna determinata

Mentre alcune possono semplicemente spalmarsi la crema solare per proteggersi dai raggi UV, Nihal deve barricarsi sotto tessuti...

Mentre è incinta, balla con tacchi vertiginosi e sfida i preconcetti.

In bilico su tacchi alti diversi centimetri e avvolta in un abito di tessuto leggero, la ballerina professionista...