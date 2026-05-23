"Se vuoi indossare una gonna corta, indossala": questa stilista incoraggia le donne a vestirsi liberamente

Corpo positivo
Julia P.
@pulpeuseetchic / Instagram

Su Instagram, l'account @pulpeuseetchic, un brand dedicato alla "moda per donne curvy", ha condiviso un Reel di grande impatto. Attraverso un messaggio incisivo, la content creator francese Laurine Costard (che fa parte del team del brand) lancia un autentico appello alla libertà di scelta in fatto di abbigliamento, invitando le donne a indossare ciò che amano, senza lasciarsi condizionare da opinioni o pregiudizi esterni.

Un messaggio potente su Instagram

In questo video, Laurine Costard si rivolge direttamente alla community di @pulpeuseetchic con un messaggio semplice: "Quando potete indossare ciò che volete, se avete le curve e vi va di indossare una gonna corta, fatelo". Continua poi elencando tutte le possibili opzioni di abbigliamento: abiti lunghi a fantasia, abiti a portafoglio, abiti aderenti e colori vivaci. Per ogni suggerimento, ripete lo stesso invito: "Indossate ciò che volete e ciò che vi fa sentire bene".

Un appello alla libertà di vestirsi

Questo intervento va oltre i semplici consigli di moda. Pone una domanda politica: "Perché dare ascolto ai pregiudizi quando puoi indossare ciò che vuoi?". Attraverso questa domanda, Laurine Costard mette in luce le pressioni inespresse che ancora gravano sulle donne curvy o plus-size, spesso incoraggiate a nascondere le proprie forme anziché valorizzarle con piacere. Rifiutando questi codici impliciti, Laurine Costard riafferma un principio fondamentale del movimento body positivity: la moda appartiene a tutti e non è limitata a un particolare tipo di corpo.

Una missione di lunga data a favore della positività corporea

Il brand curvy and chic (@pulpeuseetchic) non è nuovo a lasciare il segno. Negli ultimi cinque anni, il brand si è dedicato a celebrare le donne curvy attraverso una selezione di abiti e design pensati appositamente per loro. Il suo slogan, "Celebriamo le donne curvy da 5 anni", racchiude un approccio interamente incentrato sulla fiducia in se stesse e sull'inclusività.

Attraverso questo Reel, Laurine Costard, tramite l'account @pulpeuseetchic, ci ricorda una verità semplice ma essenziale: la moda è uno spazio di espressione personale, che non dovrebbe mai essere limitato dallo sguardo altrui. Un messaggio prezioso che contribuisce ad ampliare gli orizzonti stilistici di tutti.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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