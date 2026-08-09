Perché la "neutralità corporea" sta diventando sempre più popolare tra le donne?

E se smettessi semplicemente di chiederti se ami il tuo corpo? Sulla scia del movimento della body positivity, sta emergendo un'altra filosofia: la neutralità corporea. La sua idea? Fare pace con il proprio aspetto, senza l'obbligo di adorarlo. Un approccio più delicato e, soprattutto, meno intriso di sensi di colpa.

Quando "amare il proprio corpo" diventa una nuova pressione

Da diversi anni, il movimento per la body positivity ha rappresentato una vera e propria rivoluzione. Celebrando una maggiore diversità di forme del corpo e mettendo in discussione gli standard di bellezza, ha contribuito a rendere le rappresentazioni più inclusive. Per alcune donne, tuttavia, rimane un dilemma: dobbiamo davvero amare il nostro corpo ogni giorno?

Tra la pressione di sentirsi belle, di celebrare le proprie curve e di proiettare un'assoluta sicurezza di sé, può nascere un nuovo tipo di pressione. Perché quando non si prova quell'amore dichiarato di fronte allo specchio, è difficile non sentirsi come se si stesse "sbagliando qualcosa". La neutralità corporea offre una via d'uscita da questa trappola.

Che cos'è esattamente la neutralità corporea?

Il concetto si è sviluppato intorno al 2015 ed è associato in particolare ad Anne Poirier , specialista in disturbi alimentari e alimentazione intuitiva. Il suo approccio si basa su un'idea semplice: il tuo corpo non ha bisogno di essere costantemente valutato. Invece di concentrarsi sul suo aspetto, la neutralità corporea ti incoraggia a riconoscere tutto ciò che ti permette di fare: camminare, ballare, lavorare, ridere, riposare, creare, viaggiare o semplicemente vivere la tua vita quotidiana. Non c'è bisogno di pensare "Il mio corpo è bellissimo". Né c'è bisogno di criticarlo. Può semplicemente... essere lì. E hai il diritto di dedicare le tue energie a qualcos'altro.

Una filosofia più facile da adottare quotidianamente.

Questo probabilmente spiega il suo successo. La neutralità corporea non richiede di provare un'emozione positiva a tutti i costi. Si può avere un giorno in cui ci si sente perfettamente a proprio agio nella propria pelle e un altro in cui la propria immagine riflessa lascia indifferenti. Entrambe le situazioni sono compatibili con questa filosofia.

Questo approccio si è rivelato particolarmente utile nel supportare le persone che affrontano cambiamenti fisici significativi, come la gravidanza, la malattia o l'invecchiamento. Durante questi periodi di trasformazione, accettare il proprio corpo senza doverlo amare immediatamente può rappresentare un gesto di particolare compassione.

Body positive o body neutral: dobbiamo per forza scegliere?

Buone notizie: non devi schierarti. Questi due movimenti possono persino completarsi a vicenda. La body positivity ha una dimensione collettiva: promuove la visibilità e la rappresentazione di tutti i corpi, denunciando al contempo standard di bellezza eccessivamente restrittivi. La body neutrality si concentra maggiormente sul rapporto personale con il proprio aspetto. Il primo mira a cambiare il modo in cui la società percepisce i corpi; il secondo permette di prendere le distanze da tale percezione. A seconda della fase della vita in cui ti trovi, potresti sentirti più affine all'uno o all'altro.

Meno apparenze, più libertà

Il successo della neutralità corporea potrebbe risiedere, in definitiva, nella sua semplicità. In un mondo in cui l'aspetto fisico gioca un ruolo così importante, smettere di considerare il proprio corpo come un progetto da migliorare costantemente può rappresentare una vera boccata d'aria fresca. E se non fosse necessario amarlo ogni mattina per sentirsi bene? E se il tuo corpo potesse semplicemente essere il tuo corpo, mentre ti godi tutto il resto?

Una cosa è certa: nessuna filosofia dovrebbe diventare un nuovo obbligo. Se il tuo rapporto con la tua immagine ti causa una sofferenza duratura, parlare con un professionista della salute può fornirti il supporto adeguato.