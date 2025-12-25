L'ascesa della "cura del sedere": perché i tuoi glutei meritano la stessa attenzione del tuo viso

Nascosti nei jeans o relegati nell'ombra degli abiti, i glutei non ricevono le stesse coccole del viso, che invece viene curato meticolosamente. Spesso trascurati dall'industria della cura della pelle, bramano comunque tenerezza e rituali lattiginosi. E per fortuna, questa parte del corpo, che mostriamo sulla sabbia calda e riveliamo a pochi eletti in privato, ora ha una sua routine dedicata. È l'arte della "cura del sedere".

I glutei, una parte del corpo ingiustamente trascurata

Sottoposte a estenuanti esercizi chiamati "squat", affaticate da passi quotidiani, stipate in sedie da ufficio spesso scomode, costrette in jeans che non vestono bene... i nostri glutei possono essere nascosti dietro la schiena e bloccati sotto la stoffa, ma forniscono un supporto inestimabile. Eppure, ci dimentichiamo regolarmente di ringraziarli. Le uniche creme che ricevono puzzano di olio di monoi o hanno affermazioni barbariche come "anticellulite".

I glutei sono al centro di ogni routine di allenamento e delle peggiori pressioni sociali, eppure non godono della delicatezza delle creme idratanti o dei benefici delle maschere lenitive. Poiché i glutei non sono fatti per essere "guardati", vengono facilmente trascurati. Questa parte del corpo, criticata più che amata, è più robusta di altre, ma questo non previene i problemi della pelle. "La pelle dei glutei è più spessa di quella del viso, ma è soggetta a molto attrito e umidità. Può quindi soffrire di secchezza, piccoli brufoli o persino cheratosi pilare", spiega il dermatologo Kenneth Howe su Refinery29 .

Per colmare questa lacuna nel mercato e coccolare questi glutei spesso trascurati, i marchi si sono avventurati in questa zona erogena, spesso accarezzata da mani altrui, ma mai dalle nostre. Hanno creato linee complete per la cura della pelle che rivaleggiano con quelle pensate per il viso. Il posteriore occupa ora un posto di rilievo nelle nostre routine di cura della pelle. Con la "booty care", i nostri glutei stanno finalmente vivendo il vero amore.

Cura "di nicchia" per un posteriore coccolato

Finora, il fiorente mercato della cura della pelle offriva solo creme che inducevano sensi di colpa, pensate per rassodare la pelle dei glutei, levigare la cellulite o attenuare le smagliature . Niente di particolarmente attraente per i nostri glutei, che bramano benessere e riconoscimento. Con l'avvento della cura della pelle "mirata", finalmente stiamo guardando oltre. Ora abbiamo a disposizione un'intera gamma di prodotti per risplendere con discrezione.

Dalle complesse formule di siero ai deliziosi esfolianti e alle maschere rigeneranti, i glutei stanno sperimentando un comfort senza precedenti. Spinti dal trend del "booty care", trattiamo i nostri glutei come il nostro viso: con cura e attenzione. Persino Jennifer Lopez si sta facendo promotrice di un lato B liscio come la seta, guidando questo movimento liberatorio. Una scelta naturale per chi usa i fianchi come uno strumento di danza. Anche il marchio francese Nidéco, noto per dare vita alle idee della sua community, offre un trattamento chiamato "butt time" a base di alghe brune e acido lattico.

"Booty care", una silenziosa dichiarazione d'amore

Mentre i dermatologi mettono in guardia dalle strategie di marketing della "cura del sedere" e invitano alla moderazione nell'uso dei cosmetici, questa nuova pratica di cura del corpo è un atto di amor proprio. Certamente, i marchi sono riusciti a costruire la propria reputazione con la "cura del sedere" e a creare un ulteriore bisogno, ma non si tratta solo di fare soldi. La "cura del sedere" ripara molto più che la semplice pelle schiacciata contro i sedili della metropolitana e compressa sotto le cuciture dei jeans. Ha anche un effetto lenitivo sulle insicurezze.

Ovviamente, la presentazione è fortemente orientata al marketing, ma il messaggio di fondo è piuttosto positivo. Applicare creme idratanti su questa parte del corpo, così spesso criticata, è un atto di rispetto per se stessi e un modo per riappropriarsi di quest'area dominata dalle pressioni sociali . Non stiamo correggendo l'aspetto della nostra pelle, ma piuttosto la nostra autostima.

Con la tendenza non proprio effimera della "cura del sedere", sussurriamo silenziosi "Mi amo" a ogni applicazione di crema. I nostri glutei, regolarmente sottoposti a pressioni per conformarsi a un modello in stile Kardashian, vengono coccolati senza secondi fini o pressioni.