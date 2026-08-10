Presentando la sua collezione di scarpe, riaccende involontariamente il dibattito sugli standard di bellezza.

Tutto è iniziato come un semplice video di moda: l'innocente presentazione di una collezione di scarpe con i tacchi altissimi. Tuttavia, quello che doveva essere un semplice e improvvisato show di moda si è rapidamente trasformato in un processo estetico. Invece di lodare il design di queste scarpe da principessa, gli utenti di internet più malevoli si sono concentrati su un altro dettaglio, più fisico.

Quando i peli del corpo attirano più attenzione delle scarpe

La content creator @carolenavmusic non si aspettava una reazione così forte quando ha mostrato i suoi tacchi da favola. In un video che ha facilmente superato il milione di visualizzazioni, questa cantante professionista, il cui feed Instagram è un mix di demo audio e acquisti di scarpe alla caviglia, presenta i pezzi forti della sua collezione di calzature. Si esibisce poi in una dimostrazione di passi di danza degna di una modella professionista, nella privacy del suo salotto. Durante questa grandiosa sfilata di moda, l'attenzione si concentra sempre sui suoi piedi. È una sorta di direzione artistica per lei, e giustamente.

Questa donna, che a quanto pare possiede più scarpe che vestiti da abbinare, sfoggia sandali con plateau che ricordano le bambole Bratz, modelli di ispirazione rinascimentale e persino paia rosa confetto che sembrano presi in prestito da Barbie. Questo video, girato con orgoglio sfacciato, ha riscosso l'apprezzamento degli appassionati di moda e degli utenti di Pinterest. Tuttavia, è diventato anche bersaglio di numerose critiche del tutto irrilevanti.

Alcuni utenti di internet, chiaramente intenzionati a ricordare a tutti gli standard di bellezza, si sono improvvisati avvocati del diavolo. Hanno espresso il loro disgusto per le gambe pelose della protagonista con emoji nauseabonde e aggettivi di disgusto. "Pensavo fosse un uomo." "Che senso hanno quelle scarpe se hai le gambe da uomo?" "E se iniziassimo una collezione di rasoi?" Nonostante anni di desensibilizzazione alla pelle liscia e senza peli, molti si stupiscono ancora di vedere peli sul corpo delle donne. Questo fenomeno naturale, comune a tutti gli esseri umani, sembra essere il crimine supremo per le donne, o addirittura una gaffe.

Questi commenti illustrano la pressione estetica a cui sono sottoposte le donne.

Questi commenti, che perpetuano una retorica di marketing obsoleta, suggeriscono che i peli sul corpo siano superflui per le donne e non possano coesistere con scarpe con volant o altri ornamenti. Mentre le vere appassionate di moda e le sostenitrici della body positivity affermano di essere troppo impegnate ad ammirare le scarpe in primo piano per concentrarsi sullo sfondo, queste seminatrici d'odio sono impegnate a promuovere l'ideale della pelle liscia. Come se i peli sul corpo crescessero solo sugli uomini o esclusivamente per magia del testosterone.

È questo tipo di critica non richiesta che costringe le donne a coprire le gambe trascurate sotto spessi strati di vestiti, a rinunciare al nuoto perché le loro gambe non sono presentabili e a sprecare 72 giorni della loro vita a depilarsi . Mentre i peli corporei sono sinonimo di virilità negli uomini e sono persino un simbolo positivo, evocano sciatteria quando fanno capolino da sotto una gonna.

Fortunatamente, la creatrice di contenuti sembra completamente indifferente alle opinioni altrui. Lungi dall'essere sopraffatta da insicurezze o vergogna, si rifiuta di depilarsi le gambe per compiacere la società. Al contrario, desidera che le persone si abituino al suo aspetto, in modo da non essere più vista come "volgare" ma come una persona normale.

Promemoria: peli sul corpo e femminilità non sono termini contraddittori.

Se, nella sezione commenti, alcuni utenti malevoli di internet presumono che i peli sul corpo rovinino lo stile di questa donna e il potenziale delle sue scarpe, chiaramente pensate per le fiabe Disney, si tratta solo di una diceria popolare. Siamo stati talmente abituati a vedere donne con una pelle vellutata, senza un solo pelo, che siamo arrivati a credere che sia la norma, la regola da seguire. Tuttavia, i peli sul corpo sono salutari per tutti e rappresentano una realtà universale, non una questione di genere.

Ma grazie a hashtag come "I keep my body hair" (Non mi faccio i peli sul corpo) o "princesses have body hair" (Le principesse hanno i peli sul corpo), i peli sul corpo femminile vengono discussi in modo diverso. Non più come qualcosa di proibito, ma come un diritto. La content creator abbraccia pienamente questo movimento di liberazione. Ha persino scritto una canzone in suo onore, intitolata "REVOLUTIONHAIRY". Le piace anche acconciarli e modellarli artisticamente, proprio come farebbe con i suoi capelli.

Nel XXI secolo, i peli sul corpo femminile non dovrebbero più essere un problema, né dovrebbero causare shock visivo. Non dovrebbero nemmeno attirare l'attenzione. E donne come Carolena offrono un altro esempio di femminilità, più realistico e accessibile.