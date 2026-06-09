Dopo essere stata criticata per il suo aspetto, questa donna condivide un messaggio potente

Corpo positivo
Anaëlle G.
@whatlauraloves / Instagram

La content creator britannica conosciuta come @whatlauraloves ha recentemente pubblicato un video su Instagram accompagnato da un messaggio particolarmente stimolante. Di fronte ai numerosi commenti indesiderati sul suo aspetto, la giovane donna offre una profonda riflessione sull'immagine corporea e sull'accettazione di sé. Questo messaggio di body positivity ha avuto una forte risonanza tra i suoi follower e ci incoraggia a riconsiderare il modo in cui percepiamo il corpo degli altri.

Un'osservazione riguardante i commenti non richiesti

Con un tocco di umorismo, Laura inizia con un'osservazione lucida: indicare una parte del corpo di qualcuno è, paradossalmente, un'ammissione di averlo fissato. "Niente dice 'Ti stavo guardando' come un commento sul corpo di qualcun altro", scherza. La stilista ammette di aver ricevuto molti commenti di questo tipo negli ultimi anni, oscillando tra il divertimento e l'incomprensione di fronte a questo bisogno che alcune persone hanno di commentare l'aspetto altrui.

Un rapporto trasformato con il corpo

Laura spiega poi come la sua prospettiva sul proprio corpo sia profondamente cambiata. Dopo diversi lunghi ricoveri ospedalieri, qualcosa è scattato dentro di lei: ha smesso di avere un rapporto ansioso con il suo aspetto ed è diventata completamente serena. Ora vede il suo corpo principalmente come un alleato, "che fa del suo meglio per tenerla in vita, farla respirare e permetterle di godersi la vita un altro giorno". Questa prospettiva mette al centro la salute e la gratitudine, ben lontane dai giudizi estetici.

Un messaggio universale e liberatorio

Per la stilista, l'osservazione è semplice: "I corpi sono solo corpi. Si muovono, si piegano, esistono". Ci ricorda che di fronte a un corpo che ci mette a disagio, ognuno ha una scelta: accettare questa realtà come parte integrante dell'esperienza umana, oppure semplicemente andare avanti. Conclude affermando che far notare l'aspetto fisico di qualcuno rivela molto di più sull'osservatore che sulla persona stessa. Un messaggio straordinariamente preciso, apprezzato da molti online.

Attraverso questa toccante testimonianza, @whatlauraloves ci ricorda l'importanza della gentilezza e dell'accettazione di sé. Un messaggio potente e liberatorio che invita tutti a guardare con maggiore benevolenza il proprio corpo e quello degli altri.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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