Questa rara malattia fa sì che il suo seno cresca continuamente: lei lo trasforma in un punto di forza.

Corpo positivo
Émilie Laurent
Ogni anno, il suo seno cresce di una taglia e raddoppia di volume. Afflitta da una patologia che la comunità medica sta ancora cercando di spiegare, è condannata a convivere con questo seno in continua crescita. Lungi dall'allarmarsi, la venticinquenne scozzese è persino riuscita a trasformare questa particolarità fisica, che le impedisce di vedere i piedi, in un vantaggio.

Un petto in continua crescita

In genere, il seno raggiunge la fine della sua crescita dopo la pubertà, ma non Summer Roberts. Il suo seno cresce visibilmente ogni anno, costringendola ad aggiornare la sua lingerie molto frequentemente. Persino i reggiseni più grandi sullo scaffale sono troppo piccoli. Il suo seno fuoriesce dalle cuciture e occupa tutto lo spazio nei suoi vestiti. Si ritrova a sentirsi stretta in tutti i tessuti, anche quelli più elastici. Il motivo? Ha preso dieci taglie di reggiseno in dieci anni, raggiungendo taglie che non sono più disponibili.

Mentre alcune donne potrebbero desiderare una scollatura più abbondante e un po' più ampia, questa scozzese vuole invertire il destino che sembra toccarle. Il suo seno pesa oltre 25 chili e le pesa. Queste due grandi masse schiacciano la sua figura di 1,45 metri e Summer le trascina come pesi. Oltre a tirarla verso il basso e a piegarle la schiena, questi seni in continua crescita le ostacolano ogni movimento. Dal vestirsi al fare il bucato, tutte le attività di base diventano una sfida.

Il suo seno, che riusciva a malapena a nascondere, aveva sollevato molti interrogativi. A 15 anni, quando il suo seno iniziò a svilupparsi in modo incontrollato, Summer consultò un medico nella speranza di trovare risposte e soluzioni. La sua conclusione? Era semplicemente il normale effetto della pubertà e dell'impennata ormonale. Ovviamente, questa diagnosi un po' semplicistica era ben lontana dalla verità.

Una malattia rara e particolarmente debilitante

Nonostante un persistente senso di incomprensione e un seno in continua crescita, Summer aveva imparato a vivere in questo corpo "non come gli altri". Poi, un giorno, sentì un nodulo in un seno, che la spinse a cercare immediatamente assistenza medica. Mentre era lì per un'emergenza medica e un controllo del seno, i medici diagnosticarono la sua peculiarità fisica: "gigantomastia".

Il quotidiano Passeport Santé la definisce come "un'ipertrofia mammaria molto rara ed eccessiva che si verifica durante la pubertà o la gravidanza". La condizione non è irreversibile: un intervento di riduzione del seno può essere sufficiente per invertirla. In attesa di poter perdere parte del peso dal seno e riacquistare una certa libertà di movimento, indossa un corsetto per mantenere una buona postura. Tuttavia, Summer si rifiuta di avvolgere il seno con guaine o tessuti coprenti. Al contrario, celebra la sua diversità, outfit dopo outfit.

Accettazione piuttosto che lamento

Summer avrebbe potuto sentirsi impotente di fronte a questo seno straordinario che travolge il suo riflesso. Qualche anno fa, avrebbe imparato le regole del vestirsi a strati, accumulando strati di vestiti e mentendo sulla sua figura. Avrebbe cercato di sfuggire allo sguardo beffardo degli altri. Oggi, sembra insensibile alle critiche, le stesse critiche che avrebbe preso alla lettera cinque anni prima. Meglio ancora, è arricchita da questa peculiarità nel senso più letterale del termine. Attenzione spoiler: i suoi seni assomigliano a due lingotti d'oro. È risaputo che la scarsità aumenta il valore.

Questo seno, che non rientra in nessuno schema, avrebbe potuto essere un peso. Ma Summer ha deciso di farne la sua arma segreta. Molto attiva sulle piattaforme per adulti, Summer ha intascato la bella somma di 70.000 sterline (quasi 80.000 euro) in un solo mese. Non è più schiava del suo corpo e delle sue insicurezze , ma padrona della sua linea.

All'inizio, il suo seno era il suo più grande handicap, ma oggi è la sua più grande risorsa. La storia di Summer ci ricorda che ci vuole ogni tipo di aiuto per costruire un mondo. Imparare ad amare se stessi non è un'opzione, ma una necessità per andare avanti.

Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
