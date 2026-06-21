"Perché aspettare di avere gli addominali scolpiti?": ci incoraggia a vestirci con disinvoltura quest'estate.

Corpo positivo
Émilie Laurent
montrer ventre été sans attendre abdos
@rosabohneur / Instagram

Mentre le temperature torride dell'estate ci costringono ad alleggerire i nostri abiti e a mostrare più pelle, per alcune donne esibire la propria figura rimane "un privilegio". Spinte dall'idea del "corpo estivo", che non è altro che un'altra invenzione grassofobica, molte donne si sentono escluse dai top corti semplicemente perché hanno i fianchi larghi e una silhouette più formosa.

Un promemoria essenziale per promuovere la "body positive" prima dell'estate.

Le donne sognano un mondo in cui possano indossare gonne senza preoccuparsi della cellulite e sfoggiare top corti anche con un po' di pancetta. Nel loro mondo ideale, non dovrebbero adattare i loro abiti alla forma del corpo e potrebbero afferrare il primo top corto che vedono senza chiedere il permesso. Passeggerebbero per le strade con l'ombelico scoperto, le cosce in bella vista e le curve libere da maniche e tessuti scuri.

Tuttavia, in quest'epoca di "corpo estivo" e titoli moralistici che ci esortano a "tonificare la figura" per poter indossare abiti attillati e top scollati, non è altro che un'utopia lontana. È uno scenario idilliaco che potrebbe non concretizzarsi mai. Ogni estate, il ritornello è sempre lo stesso: bisogna perdere peso e "snellire il girovita" per meritarsi gonne con spacco, top corti tenuti insieme da un paio di laccetti e i capi più trendy della stagione. Implacabile e incessante come una hit estiva ripetuta all'infinito, condanna i corpi che si rifiutano di sottomettersi a questa metamorfosi estiva.

Questa pressione a essere magre, presentata sotto una patina di buona volontà e argomentazioni a favore del benessere, sta minando la fiducia in sé stesse di chi non ha subito cambiamenti fisici. Secondo un sondaggio IFOP, il 60% delle donne afferma di avere un'immagine corporea negativa con l'avvicinarsi dell'estate. Mentre alcune si dedicano senza sosta alla palestra e chiudono a chiave il frigorifero nella speranza di conformarsi a un ideale, altre invocano un boicottaggio di stile di questi dettami. Questa è certamente la posizione positiva assunta dalla content creator Tess Ryfa (@rosabohneur), che ci ricorda che tutti i corpi sono validi nella moda e che questi tabù esistono solo nella nostra mente.

Mostra la pancia anche se non è conforme agli standard

In un video che molti considerano "coraggioso" o "audace", la giovane donna, che si dedica a liberarci dagli standard di bellezza, lo dice forte e chiaro: sì, si possono indossare shorts a vita bassa e top corti anche se non si ha il fisico di Emily Ratajkowski. Un raggio di sole che illumina i nostri feed e tiene a bada tutti i vecchi principi estetici, lavora per l'accettazione di sé e vuole farne un movimento universale.

Basta con l'essere costrette a indossare abiti soffocanti con la scusa che il nostro fisico non sia accettabile per la società o non sia abbastanza scolpito. È ora di liberare la pancia da top larghi e cerniere che stringono. E Tess Ryfa (@rosabohneur) ci mostra la strada, con la sua pancia che ondeggia davanti ai nostri occhi e la sua camminata che proclama a gran voce : "Non mi importa cosa pensano gli altri".

Con un abito color cioccolato che sfida la modestia imposta alle figure "più formose", l'effervescente Tess Ryfa (@rosabohneur) si aggira tra le bancarelle con una disinvoltura contagiosa. Mentre i post sui social media spesso ci inducono a credere nella perfezione ostentando addominali scolpiti e definiti, questo ci invita ad essere noi stesse.

Un'immagine che aumenta l'autostima e rassicura le donne

Sotto il video di Tess Ryfa (@rosabohneur), i commenti sono tutti pieni di gentilezza e gli utenti di internet la ringraziano come se avesse salvato la loro estate. "Non perderti nemmeno un istante al sole per colpa di un po' di pancetta." "Il fatto è che non ho nemmeno visto la tua pancia, ho visto solo quanto era carino il tuo outfit." "La pancia è dove si custodiscono l'amore e la bellezza." "Avevo bisogno di vedere questo per la mia vacanza al mare il mese prossimo." I messaggi lasciati sotto questo video, che sembra una lezione preziosa nell'era dell'ossessione per la magrezza, sono tutti di gratitudine.

Alcune donne plaudono a questa rappresentazione, ancora rara tra i pixel, mentre altre evocano il mito della pancia piatta e confermano, per esperienza, che gli addominali scompaiono dopo pochi bocconi. Ciò a cui stiamo assistendo è una vera e propria ondata di solidarietà e gentilezza.

La content creator Tess Ryfa (@rosabohneur), incarnazione vivente dell'amor proprio, sta normalizzando ciò che il grande pubblico considera ancora "eccezionale" o "eroico". Che tu abbia un addome scolpito o morbido, hai il diritto di indossare top che lasciano scoperto l'ombelico.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
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