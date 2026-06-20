Quest'attrice curvy ci ricorda che anche un'eroina di fantasia può avere le curve.

Mentre Hollywood continua a promuovere la magrezza e a inasprire gli standard di bellezza anziché allentarli, alcune attrici stanno alzando l'altezza media sul set. Mentre il mondo conosce l'attrice irlandese Nicola Coughlan per "Bridgerton", una sua collega si sta facendo promotrice di un cinema più inclusivo: Megan Stalter. Scoperta nella serie Netflix "Too Much", dove interpreta una versione leggermente più eccentrica di se stessa, sta riportando le curve sotto i riflettori.

Megan Stalter, la stella nascente di "Too Much"

Sotto le luci sfavillanti dei set cinematografici, la magrezza è un criterio di selezione fondamentale. Secondo i casting, per ottenere ruoli importanti bisogna avere clavicole prominenti, ossa ben visibili e un indice di massa corporea al limite della carenza. Questo è il profilo tipico che viene regolarmente proposto sullo schermo: quello di una donna slanciata, senza un filo di grasso. In queste "silhouette da star" hollywoodiane, il grasso è tollerato solo nella zona del décolleté.

Negli ultimi mesi, con l'ascesa di Ozempic e il declino del movimento per l'accettazione di sé, diverse attrici di fama hanno ostentato la propria perdita di peso come un traguardo personale. Rebel Wilson, un tempo acclamata come icona del body positivity e proclamata rappresentante ufficiale delle donne formose nel cinema, ha ceduto a questa pressione a essere magre mascherata da "tendenza estetica". Le attrici con le cosiddette forme "generose", che si rifiutano di accontentarsi di una semplice mela per pasto e di trasformarsi unicamente per ottenere un ruolo, vengono relegate a personaggi stereotipati: la "migliore amica divertente", la "donna goffa" o il "personaggio tormentato" la cui intera trama ruota attorno al suo peso. Questi premi di consolazione la dicono lunga sulla dilagante grassofobia.

In "Too Much", Megan Stalter, al contrario, è la protagonista di una commedia romantica progressista, ben lontana dalle solite trame idilliache. La sua storia d'amore non viene presentata come eccezionale o improbabile a causa del suo aspetto. È semplicemente un'eroina romantica a tutto tondo, ma più anticonvenzionale e autentica di quelle che l'hanno preceduta in questo genere sdolcinato. Il suo corpo, più formoso di quello che Hollywood di solito mostra, non è affatto un problema.

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Interpreta ruoli che a Hollywood non esistono quasi mai.

Sebbene Megan Stalter brilli nel film "Too Much" e si impegni a far conoscere al pubblico un corpo spesso considerato "anormale", è stata scoperta per la prima volta dal grande pubblico nella serie HBO "Hacks". Lì, fa un'apparizione memorabile nei panni di Kayla Schaefer, un'eccentrica assistente responsabile della carriera di un comico in declino.

L'attrice si trova perfettamente a suo agio in questi ruoli di donne esuberanti, estroverse e sicure di sé. Non si tratta di recitazione, ma del suo temperamento naturale. Attirare l'attenzione le viene spontaneo e non ha bisogno di sforzarsi per conquistare chi le sta intorno. Spirito libero nell'industria cinematografica e al contempo fulgido esempio di autostima, Megan Stalter è l'esatto opposto della parola "complessa".

Le eroine che porta in vita nelle sue opere sono questi alter ego, in versioni amplificate. Condivide quindi diverse somiglianze con l'appropriatamente chiamata "Jess", che è il cuore e l'anima della serie "Too Much", creata da Lena Dunham. La protagonista, contrariamente a quanto potrebbero imporre gli stilisti, indossa colori sgargianti, fantasie kitsch in abbondanza e abiti massimalisti che contrastano nettamente con la discrezione imposta.

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Si rifiuta di fare del suo corpo un problema

Nella vita reale, Megan Stalter non si lascia influenzare dal giudizio altrui. Possiede un'autostima così forte e duratura da non sentirsi mai "troppo" o "non abbastanza". Incarna tutto ciò che la società scoraggia le donne della sua statura dall'essere: imponente, sicura di sé, piena di immaginazione e, soprattutto, fonte di ispirazione. "Sono così fortunata ad amare il mio sedere grande", ha dichiarato a Glamour US , orgogliosa del suo fisico, altrimenti emarginato dall'industria cinematografica.

Megan Stalter non si presenta come una tradizionale attivista per la body positivity . Eppure, suo malgrado, si batte per la diversità corporea in un settore altamente selettivo che troppo spesso equipara la magrezza all'eleganza e le curve alla trascuratezza. Mentre il mondo del cinema è intransigente nei confronti dei "chili di troppo" e delle "fluttuazioni di peso", Megan Stalter si ribella a questa tirannia dell'apparenza con il suo disarmante buon umore.

Nella serie "Too Much", Megan Stalter recita al fianco di Emily Ratajkowski, incarnazione stessa dell'ideale femminile, il che rende la narrazione ancora più simbolica. Perché il cast dovrebbe essere eterogeneo in termini di corporatura, non rappresentativa di un unico tipo di fisico.