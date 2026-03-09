Smagliature: 3 cose sorprendenti che molti ancora non sanno

Corpo positivo
Anaëlle G.
Le smagliature sono spesso considerate un "problema da nascondere". Eppure, queste smagliature raccontano una storia: quella di un corpo che si evolve, si adatta e vive la vita al massimo. Compaiono durante periodi intensi come la crescita, la gravidanza o l'attività sportiva. E soprattutto, sono molto più comuni di quanto immaginiamo. Secondo uno studio pubblicato su Dermatologic Surgery , circa il 90% delle donne e tra il 10 e il 15% degli uomini presentano smagliature. In altre parole, fanno semplicemente parte della vita.

1. Le smagliature non hanno nulla a che fare con il valore della tua figura

Persiste un luogo comune: che solo le persone formose abbiano le smagliature. La realtà è ben diversa. Le ricerche dimostrano che circa il 40% delle smagliature si manifesta nelle persone magre. Questi segni non sono correlati al peso, ma ai cambiamenti corporei. Sono spesso legati a fluttuazioni ormonali: pubertà, gravidanza, cambiamenti metabolici o persino periodi di stress. Quando la pelle si distende rapidamente, le fibre profonde del derma si modificano e possono comparire le smagliature.

In questo senso, riflettono principalmente un corpo che è cresciuto, cambiato, ha acquisito forza o ha attraversato fasi significative. Più che "difetti", possono essere visti come firme naturali del percorso della tua pelle.

2. Le smagliature rosse indicano che la tua pelle sta lavorando attivamente

Quando compaiono per la prima volta, le smagliature sono spesso rosse, rosa o leggermente violacee. A volte possono prudere o apparire leggermente in rilievo. Questo fenomeno può sembrare sorprendente, ma in realtà corrisponde a una fase attiva di riparazione cutanea. In questa fase, il derma si riorganizza e stimola la circolazione sanguigna locale, un processo chiamato neoangiogenesi. La pelle mobilita le sue risorse per ricostruirsi e ritrovare il suo equilibrio.

Questo è anche il periodo in cui i trattamenti per la cura della pelle, i massaggi e le creme idratanti possono essere più efficaci, poiché la pelle è particolarmente ricettiva. Col tempo, queste smagliature generalmente sbiadiscono assumendo una tonalità più chiara o argentata. Queste linee diventano poi più sottili, come delicate tracce del percorso del corpo.

3. Anche gli uomini hanno le smagliature (e questo è perfettamente normale)

Le smagliature sono spesso associate al corpo femminile, ma gli uomini non ne sono immuni. Gli studi stimano che anche tra il 10 e il 15% degli uomini ne svilupperà alcune. Compaiono frequentemente sui fianchi, nella parte bassa della schiena o sulle spalle, in particolare durante i periodi di rapida crescita o aumento muscolare. Gli atleti, ad esempio, possono svilupparle quando il loro corpo subisce rapidi cambiamenti.

Se il soggetto a volte rimane discreto, è soprattutto perché l'immaginario collettivo valorizza ancora i corpi perfettamente levigati. Eppure, questi segni raccontano anche una storia di trasformazione, progresso fisico e forza.

Perché le tue smagliature fanno parte della tua unicità

Ogni tipo di pelle ha la sua sensibilità. La genetica, lo spessore della pelle e alcuni ormoni come il cortisolo possono contribuire allo sviluppo delle smagliature. Questo spiega perché alcune persone ne hanno più di altre. Una cosa è certa: non definiscono la tua bellezza o il tuo valore. Riflettono semplicemente un corpo vivo, capace di adattarsi e affrontare le principali fasi della vita.

In definitiva, queste linee sulla pelle ci ricordano una semplice realtà: il corpo si evolve, cambia e si costruisce nel corso della vita. Ed è proprio questa umanità che lo rende unico.

