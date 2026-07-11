Trasforma la sua protesi di gamba in un tiragraffi: l'idea che fa sorridere gli utenti di internet.

Corpo positivo
Émilie Laurent
prothèse jambe
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Alex, il cui secondo nome è Resilienza, ha perso una gamba a causa di un tumore osseo quando era ancora adolescente. Ha affrontato la morte diverse volte. Nonostante i medici gli dessero solo il 40% di possibilità di sopravvivenza, lui non si arrende mai, con una gamba bionica che si diverte a personalizzare usando pezzi dei "Transformers" o un tiragraffi improvvisato.

Una protesi alla gamba che giova al suo gatto

In un'età in cui la spensieratezza è di per sé uno stato d'animo e in cui generalmente ci si sente invincibili, Alex scoprì di avere un tumore al ginocchio . Al solo sentire quella parola assordante, che preannunciava numerosi ricoveri ospedalieri, questo grande nuotatore, che sicuramente in una vita precedente doveva essere stato un pesce, rimase sotto shock, come stordito da quella terribile diagnosi.

Questo giovane, un tempo pieno di speranza, fu poi costretto ad abbandonare i suoi hobby per sottoporsi a un rituale che sembrava l'antitesi della pubertà: la chemioterapia . Le iniezioni si rivelarono inutili, in quanto non ebbero alcun effetto sul suo tumore. Rimase un'ultima opzione: l'amputazione , ovvero l'asportazione delle cellule cancerose alla radice.

Dopo un periodo di convalescenza, Alex ha dovuto fare i conti con questa nuova immagine, con questo corpo "incompleto" e, soprattutto, con questa gamba presa in prestito, non di carne, ma d'acciaio. Lungi dal vederla come una sventura, questa protesi è diventata un'estensione della sua immaginazione, una continuazione della sua follia creativa. Questo prodigio del fai-da-te, che vede un incredibile potenziale di trasformazione in ogni parte recuperata, dà vita alle sue idee più stravaganti su questo oggetto progettato per mantenerlo in piedi.

Colma il vuoto lasciato da questa operazione vitale con creazioni degne di un costume di fantascienza. Tra le sue opere più iconiche: una zampa in stile "albero per gatti" realizzata con il materiale di un tiragraffi. Questo vitello di legno, che ricorda quello di un pirata, è avvolto in rafia in modo che il suo gatto possa sfogare le sue frustrazioni su di esso anziché sul divano. E questo è solo un piccolo assaggio del suo genio.

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Quando una protesi diventa un materiale da creare

Alex non vede la sua protesi come una semplice gamba di ricambio, ma come un accessorio dalle infinite possibilità, una testimonianza tangibile della sua mente irrequieta. Questo "uomo ibrido", in parte umano e in parte robot, possiede soprattutto un cervello dalle capacità di "reazione turbo". Nel suo laboratorio, questo designer nato crea gambe su misura, a volte architettoniche, a volte funzionali.

Possiede persino una raffinata collezione di polpacci "potenziati" che i cyborg si accaparrerebbero senza esitazione. Sostituisce il suo arto fantasma con protesi ispirate all'universo Marvel o che imitano l'estetica delle sfere da discoteca. La sua ultima impresa artistica? Una protesi concepita come un bouquet garni. Ha creato il suo appoggio con una stampante 3D e vi ha aggiunto fiori freschi, come un vaso portatile. Poiché non cerca di imitare l'originale, aspira a portare originalità dove troppo spesso regnano ancora vergogna e pietà.

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Per presentare una visione più positiva della disabilità

Attraverso ogni sua creazione, Alex non cerca semplicemente di distogliere l'attenzione dalla sua diversità; invita le persone a cambiare prospettiva. Dove alcuni vedono un'assenza, lui vede uno spazio da riempire con idee, colori e storie. La sua protesi non è più un simbolo di perdita, ma la prova tangibile che un corpo può evolversi, reinventarsi e persino diventare un terreno fertile per l'immaginazione.

Il suo approccio ci ricorda che la disabilità non riguarda solo ciò che manca, ma anche tutto ciò che può emergere in modo diverso. Una gamba bionica può camminare, correre, sostenere un corpo, ma nelle mani di Alex può anche far sorridere un gatto, esprimere una passione per la fantascienza o diventare un'opera d'arte ambulante. Trasforma un dispositivo medico spesso associato al dolore in un pezzo unico che ispira curiosità anziché pietà.

In definitiva, le sue protesi raccontano una storia che va ben oltre la semplice ricostruzione fisica. Parlano di resilienza, di libertà e di quella capacità profondamente umana di trasformare le avversità in nuove opportunità.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
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