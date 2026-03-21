Credere di non avere talento: come mettere a tacere quella vocina critica.

Sport, arte, attività intellettuali, progetti fai-da-te. Hai provato di tutto, ma non eccelli in niente. Mentre i tuoi amici e familiari hanno tutti un'attività preferita e addirittura competono, tu non hai alcun talento di cui vantarti. Ti cimenti in nuovi hobby, sperando di scoprire un dono per il lavoro a maglia o gli scacchi, ma i tuoi tentativi non fanno altro che rafforzare le tue insicurezze. L'unico passatempo in cui sei imbattibile è imitare Calimero, ed è ora di cambiare le cose.

Il talento non è necessariamente "spettacolare".

Ballare? Hai due piedi sinistri. Disegnare? Non hai abbastanza immaginazione per quest'attività creativa. Cantare? Sì, ma solo in bagno. Chitarra? Rischio di rompere una corda ogni volta che la tocchi. Poesia? Il tuo ultimo tentativo di poesia risale alle medie, e non era esattamente un capolavoro. Cucinare allora? Rovini ogni piatto che provi a cucinare. Perché non il teatro allora? Rischi di beccarti pomodori addosso dopo ogni spettacolo. Infine, dopo aver fatto il punto della situazione, giungi a questa triste conclusione: "Non ho talento".

Quando partecipi a laboratori creativi con i tuoi amici, ti senti un estraneo. E anche se i tuoi cari cercano di rassicurarti sostenendo il tuo stile "astratto" e "da scienziato pazzo", ti senti inadeguato in mezzo a dei prodigi. Innanzitutto, torniamo alle basi. Nel dizionario, il talento è un'abilità naturale o acquisita in un campo o in un'attività. Quindi, non è necessario saper giocare a calcio come Mbappé o rivaleggiare con Beyoncé per possederlo.

In altre parole, accorgersi quando un amico non sta bene senza che lui lo dica è un talento, proprio come far ridere le persone nei momenti di tensione o tagliare il prato in modo uniforme. Tuttavia, in una società che venera costantemente la performance e premia solo chi partecipa a campionati e competizioni, tendiamo a sminuire questi piccoli doni. "Poiché usare il nostro talento è 'facile', presumiamo che ciò che realizziamo non sia straordinario. Sì, nella nostra educazione, la performance si guadagna; bisogna impegnarsi per ottenerla", spiega Christian Sempéres, coach di sviluppo personale.

Il talento risiede in ognuno di noi.

Certo, non hai decine di medaglie appese al muro, né trofei in mostra nel tuo appartamento. L'unica competizione a cui hai mai partecipato è stata la corsa campestre interscolastica, obbligatoria. I tuoi genitori hanno cercato di scoprire in te qualche talento, ma senza successo. Eppure, non c'è motivo di compatirti o invidiare i tuoi amici, che sembrano trasformare in oro tutto ciò che toccano.

In definitiva, tutto si riduce alla mentalità. Come disse Flaubert con grande perspicacia: "Per avere talento, bisogna essere convinti di possederlo". In altre parole, bisogna credere in se stessi per scorgere il talento dove meno ci si aspetta. Il talento non è solo un'abilità; è uno stato mentale. Il cantante Ed Sheeran ha affermato di aver avuto "un talento limitato da bambino", e oggi riempie le sale da concerto e vende milioni di dischi. In altre parole, basta quella svolta mentale per riconoscere il proprio talento, per quanto nascosto possa essere.

Noti dettagli che sfuggono agli altri? Questo è un talento: un occhio attento per i dettagli. Riesci a decifrare le istruzioni a colpo d'occhio? Questo è segno di una mente logica. Hai un giardino rigoglioso? Questo è un talento: hai il pollice verde. Per farti un'idea, puoi guardare il programma "France's Got Talent". Potresti vedere artisti circensi esperti, acrobati con gli spaghetti o ballerini che coreografano jingle.

Valorizzare i propri talenti quotidianamente

Oltre a identificarle, l'importante è imparare a coltivarle e a metterle in mostra nella vita di tutti i giorni. Non si tratta necessariamente di aspirare alla perfezione o al riconoscimento pubblico, ma di ammettere che ogni azione, ogni abilità, anche la più piccola, ha valore. Prendere atto dei propri successi, per quanto piccoli , aiuta ad accrescere l'autostima e a trasformare la percezione delle proprie capacità.

Prendersi del tempo per celebrare i propri talenti, che si tratti di entrare in contatto con gli altri, organizzare il proprio spazio abitativo o risolvere un problema pratico, permette di concentrarsi sui propri punti di forza anziché sulle proprie debolezze. Con questo approccio, il concetto di talento smette di essere un'idea astratta riservata all'élite e diventa una fonte concreta di soddisfazione personale. A poco a poco, queste azioni, queste capacità, diventano la prova tangibile di aver sempre posseduto, dentro di sé, la capacità di fare la differenza, anche se in modo discreto.

Il talento non consiste solo nel saper riprodurre una canzone a orecchio senza sbagliare una nota o nel produrre opere degne di un museo. A volte è più sottile, meno visibile, ma una volta scoperto, trasforma la percezione . No, non sei un antieroe, ma un eroe che si nega di esserlo.