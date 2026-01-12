Truccarsi indossando una corona: il sorprendente trucco che aumenta la fiducia in se stessi

All'inizio dell'anno, un proposito continua a ripresentarsi, e per una volta è piuttosto onorevole: amarti un po' di più ogni giorno. Forse anche tu ti sei ripromessa di apprezzarti ed essere più gentile con te stessa davanti allo specchio. Per mantenere la parola data, inizia sostituendo la tua semplice fascia per capelli con una corona quando ti prepari. Questo accessorio, celebrato nei film Disney, ha poteri magici sull'autostima.

Diventa la principessa che hai sempre sognato di essere

La fiducia in se stessi dovrebbe essere innata, ma è difficile da acquisire e, soprattutto, da mantenere. Potresti aver già provato di tutto: attaccare frasi dolci sui Post-it , dirti "ti amo" allo specchio, praticare l'autocompassione , tutto invano. In un'epoca in cui tutti sono concentrati a rafforzare il proprio ego piuttosto che i propri addominali, vuoi porre fine a questa lunga lotta interiore.

Esiste davvero un rituale poco conosciuto e un po' bizzarro che puoi provare per raggiungere questo obiettivo. Questo trucco non si trova da nessuna parte nei libri di auto-aiuto. Il metodo? Esegui i tuoi esercizi di toelettatura mattutini e le abluzioni con una corona ben fissata sulla testa. Indossare una tiara, anche una in costume, mentre ti stai preparando può sembrare piuttosto banale. Eppure, questo piccolo gesto regale aumenta silenziosamente la tua autostima.

La corona funge da indicatore simbolico del valore personale, ricordando sottilmente al tuo cervello che sei al centro dell'attenzione in questo momento. Questo copricapo, appollaiato sulla testa delle principesse e indossato come uno stendardo dalle regine, ti conferisce un potere invisibile. Non ti senti solo come se stessi impersonando la tua eroina Disney preferita; diventi una di loro. L'altro lusso: la corona ti distrae dalle tue insicurezze e da ciò che ti turba, illuminando ogni appuntamento con il tuo riflesso.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da jeca ☺︎ content creator (@jecamagenta)

La corona, un accessorio altamente simbolico

La corona, parte integrante dei costumi per bambini ma anche elemento distintivo dell'abito da sposa, non è solo per le occasioni speciali o per i giochi di ruolo infantili. È un ottimo strumento terapeutico per provare finalmente tenerezza nell'ambiente a volte ostile del bagno.

Nell'immaginario collettivo, la corona è già il simbolo di ogni privilegio. È quella che adorna i capelli delle nostre Miss Nazionali, che veste le donne di nobile lignaggio, che regna tra le ciocche dei nostri idoli di sempre. In breve, la corona, che sia fatta d'oro 24 carati, di pietre preziose o di plastica, trasmette un senso di superiorità. Tutto ciò che incarna è pura positività e prestigio.

Quando si trucca, questo gesto trasforma la routine in un vero e proprio rituale di auto-miglioramento. I dettagli del trucco diventano più raffinati, più precisi, come se l'accessorio stesso imponesse una disciplina delicata ed elegante.

Un semplice rituale che fa la differenza prima del giorno

La sicurezza non si ottiene con diete, allenamenti intensi o guaine modellanti soffocanti. Si costruisce con azioni consapevoli e deliberate. Indossare una corona durante la sessione di trucco non è infantile o ridicolo. È un modo per riprendere il controllo della propria immagine e illuminare ciò che si tende a oscurare.

Indossare una corona mentre ci si trucca è più di una semplice tendenza su Instagram o TikTok . Si tratta di trasformare un gesto banale e quotidiano in un potente rituale di empowerment. Indipendentemente dallo stile, dalle dimensioni o dal materiale della corona, la cosa più importante è sentirsi capaci, radiose e sicure di sé. La corona ti ricorda che meriti di essere trattata come una regina, non come una sguattera di bassa lega.

Non ti resta che sostituire il tuo rudimentale sgabello con una poltrona a forma di trono per accrescere ulteriormente la tua autostima e ottimizzare questa tecnica. E perché non completare il look con uno specchietto tascabile vintage come quello di Belle?