Avere un "sorriso invertito": quando l'espressione facciale influenza l'autostima

Keira Knightley e Kristen Stewart ne sono le migliori ambasciatrici. Invece di curvarsi verso l'alto, le loro bocche si curvano verso il basso, conferendo loro un fascino unico. Il sorriso invertito, che non segue lo schema consueto, è comunque malvisto nel mondo della bellezza. Mentre gli articoli di stampa presentano questa caratteristica come un difetto da correggere e raccomandano esercizi facciali per correggerla, ecco alcuni consigli per celebrare questo sorriso singolare.

Una questione di anatomia facciale, non di umore

Proprio come le palpebre cadenti, il sorriso invertito è spesso frainteso e stigmatizzato. Contrariamente a quanto si crede, un sorriso invertito non è segno di tristezza persistente o di infelicità cronica. Il viso non ha acquisito la ruga del dolore o la malinconia; è sempre stato così. E in un mondo in cui le bocche vengono costantemente alterate e modificate dalla chirurgia estetica, questo sorriso invertito è quasi una curiosità.

Tuttavia, si tratta principalmente di una posizione naturale dei muscoli facciali, in particolare dei muscoli depressori dell'angolo della bocca, che, in alcune persone, possono esercitare una leggera trazione verso il basso, anche a riposo. Tutti questi termini tecnici significano semplicemente che questo sorriso invertito non è un errore della natura, né un "fallimento" dei nostri genitori, ma una caratteristica distintiva.

La forma della mascella, il tono muscolare e i fattori genetici giocano tutti un ruolo importante in questo aspetto. Pertanto, un sorriso invertito non è un "problema" da correggere, ma un'espressione naturale, neutra come il colore degli occhi o la forma del naso.

Quando gli standard influenzano la fiducia

Vivere con un sorriso invertito può influire sull'autostima , non a causa del viso in sé, ma a causa di reazioni esterne. Essere visti come una persona "triste" o "fredda" può in ultima analisi creare una discrepanza tra ciò che si prova e ciò che si pensa di proiettare.

Alcune persone compensano esagerando con i sorrisi, forzando le espressioni, il che può diventare noioso. E online, le procedure cosmetiche sembrano essere l'unica soluzione per fare pace con il proprio riflesso. I media ci spingono a sollevare le palpebre cadenti, a snellire le linee del viso con l'abbronzante e a modificare il nostro naso attraverso l'arte del contouring.

Non sorprende che ci esortino a rimettere il nostro sorriso sulla giusta strada, come se il futuro della Terra dipendesse da questo. Ma perché essere una mera copia di dettami quando si può essere originali? Questo sorriso invertito non è un peso, e ha molto più da dire della semplice tristezza. Un viso espressivo non si limita alla bocca. Gli occhi, la voce, la postura, i gesti comunicano molto. Molte persone con sorrisi invertiti emanano una gentilezza o una profondità che la dice lunga più della forma delle loro labbra.

Come amare questo sorriso invertito e trasformarlo in un punto di forza

E se, invece di cercare di "correggere" questo sorriso invertito, imparassimo a vederlo in modo diverso? Perché un volto non è fatto per essere cristallizzato in un'espressione pubblicitaria. Rivela una personalità, una sensibilità, una presenza nel mondo. E questo tipo di sorriso, lungi dall'essere un difetto, può diventare una vera e propria firma.

Innanzitutto, emana un'aura particolare. Le persone con un sorriso invertito spesso emanano qualcosa di profondo, composto, quasi misterioso. Il loro viso non rivela tutto immediatamente, il che crea una sorta di magnetismo. Laddove alcuni volti sembrano uniformi e intercambiabili, questo ha carattere. E il carattere, quando si tratta di fascino, vale molto più della perfezione.

Inoltre, questo sorriso crea un contrasto sorprendente quando sorridi davvero. Proprio perché la tua espressione a riposo è più neutra o seria, i tuoi sorrisi autentici appaiono più luminosi, più sinceri, più memorabili. Non passano inosservati. Hanno un effetto "wow" naturale e naturale.

Invece di cercare di sistemare il tuo sorriso, accetta la sfida di essere semplicemente te stesso. È molto meno faticoso che cercare di conformarsi agli standard. Con l'avvento della chirurgia estetica, mantenere il proprio viso intatto è sia un atto di resistenza che di rispetto per se stessi.