Dimenticatevi dell'aspetto: questi tratti della personalità fanno sciogliere chiunque.

In un'epoca in cui l'apparenza è la priorità assoluta, spesso trascuriamo le qualità dell'anima, quelle che nessun intervento chirurgico può sostituire. L'aspetto fisico cambia nel corso degli anni, mentre la personalità rimane intatta nonostante il passare del tempo. La vera bellezza non si vede; si esprime e si vive. In quest'epoca di Botox, filler per le labbra e interventi di chirurgia estetica prematura, è fondamentale valorizzare la ricchezza interiore.

La personalità prima dell'aspetto fisico

Oggi, le bambine di 10 anni si preoccupano già di rughe che non hanno, le ventenni spendono il loro primo stipendio in iniezioni e gli uomini accorrono in massa in Turchia per risolvere le loro insicurezze sui capelli. L'aspetto fisico non è più solo un dettaglio; è un criterio essenziale, un'approvazione estetica, persino un fattore di fascino.

Eppure, è solo una facciata, una mera vetrina. Se, in una libreria, la copertina di un libro è il primo elemento visivo che cattura la nostra attenzione, il contenuto conta molto più della forma. Beh, è più o meno lo stesso per gli esseri umani. Certo, l'aspetto fisico è importante, ma la personalità prevale e può conquistare i nostri cuori.

A differenza dell'aspetto fisico, la personalità è raramente mutevole. È impossibile mascherare la propria vera natura: riemerge sempre con violenza, nonostante tutti i tentativi di nasconderla. Più autentica, più cruda e meno malleabile, la personalità è il nostro bene più prezioso. In uno studio pubblicato sulla rivista Archives of Sexual Behavior, ricercatori brasiliani hanno scoperto due attributi più sorprendenti delle labbra carnose e di una figura a clessidra.

Questi tratti caratteriali che fanno la differenza

In questo studio su larga scala, condotto su 778 brasiliani cisgender di età compresa tra 18 e 64 anni, i ricercatori hanno sottoposto ai partecipanti un semplice esercizio. L'obiettivo? Creare uno schizzo composito del loro partner ideale. E non si trattava di mettere insieme parti di modelli di riviste per formare un corpo unico. L'obiettivo era sviluppare un profilo psicologico del loro partner ideale. Ai partecipanti venivano assegnati dei punti che potevano distribuire a piacimento su cinque caratteristiche: intelligenza, gentilezza, attrattività fisica, salute e status socioeconomico.

E contro ogni aspettativa, gli intervistati hanno attribuito maggiore importanza all'intelligenza e alla gentilezza. Secondo questo studio illuminante e profondamente rassicurante, questi sono criteri essenziali, i tasselli chiave del puzzle psicologico. Sebbene nel linguaggio dell'amore dire "sei gentile" sia a volte un modo educato per respingere le avances di qualcuno, a quanto pare la dice lunga.

In altre parole, l'intelligenza combinata con la gentilezza supera l'aspetto fisico e la situazione finanziaria. Morale della favola: è meglio perfezionare e mettere in mostra ciò che si ha già che desiderare ciò che non si ha. "In ogni caso, se vuoi attrarre più potenziali partner, lavorare sul tuo cervello e sulla tua personalità sembra essere la tua risorsa migliore", ha detto João Francisco Goes Braga Takayanagi a PsyPost .

La bellezza non risiede solo nel corpo, ma anche altrove.

In un'epoca in cui è quasi normale spalmarsi la crema anti-età a 18 anni e in cui la bellezza è ridotta a una volgare gara di somiglianza, la bellezza interiore sembra un concetto lontano. In un'epoca intollerante all'invecchiamento e pro-chirurgia, troppo spesso dimentichiamo di celebrare quelle qualità che sfuggono all'occhio ma parlano al cuore.

Eppure dietro un naso adunco, un sorriso storto, guance paffute o occhiali spessi si nasconde un tesoro inestimabile: altruismo, empatia, generosità, umorismo e intelligenza. Il corpo è solo uno scrigno pieno di diamanti.

Quindi non aver paura di essere te stesso nelle situazioni sociali e di esprimere la tua personalità. Queste qualità, spesso elogiate ma non sempre apprezzate per il loro vero valore, sono i tuoi punti di forza.