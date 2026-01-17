Applaudire le celebrità che posano senza trucco: ecco perché dovresti smettere

Da Pamela Anderson a Meghan Markle e Cameron Diaz, sempre più celebrità mostrano il viso nudo e rinunciano al trucco. Ogni volta che una di loro appare senza, il pubblico si precipita ad applaudire questo gesto "coraggioso", come se essere se stessi fosse un atto eroico. Congratularsi con le star che abbandonano la maschera cosmetica non è poi così lusinghiero.

Le star senza trucco: una falsa rivoluzione

Pamela Anderson ha lanciato quello che molti definiscono un "movimento militante", persino una ribellione contro gli standard di bellezza. La star di Baywatch, nota per il suo gloss perlato e l'ombretto smoky, ha abbandonato gli artifici e semplificato la sua routine di trucco. Ha inaugurato un look minimalista, più semplice e accessibile. Ha reso popolare un'estetica naturale, infrangendo il mito della donna perfetta, impeccabile dalla mattina alla sera.

Altre celebrità femminili hanno seguito l'esempio, posando una dopo l'altra senza traccia di trucco o addirittura senza una goccia di fondotinta. C'è stata Lady Gaga, nota per la sua meticolosa attenzione ai dettagli con la sua trousse per il trucco. Ci sono state anche Jennifer Lopez e Julia Roberts, che, con un tocco filosofico, hanno dichiarato : "La perfezione è la malattia di una nazione". Stanche di rafforzare le insicurezze delle donne comuni e di perpetuare, inconsapevolmente, standard obsoleti, le celebrità stanno adottando un approccio più modesto nei loro selfie.

L'ultima immagine minimalista? Meghan Markle, che onora la copertina di Harper's Bazaar con le lentiggini in evidenza e l'incarnato impeccabile. Ogni volta che una donna di spicco abbraccia questo esercizio di semplicità, attira una pletora di superlativi. Le star, che sembrano sottoposte a una prolungata disintossicazione cosmetica , ricevono complimenti e riconoscimenti, mentre la donna media, spogliata di correttore e trucco, viene accusata di trascurare il proprio aspetto. In un'epoca in cui l'artificiale è indistinguibile dal reale, queste immagini sono una visione gradita. Tuttavia, anche se le celebrità stanno delicatamente disintossicando il nostro sguardo, continuano a conformarsi agli standard sociali.

Quando il "no makeup" diventa una performance mediatica

Questa messa in scena della "naturalezza" si basa su un paradosso: solo chi ha già un viso conforme agli standard dominanti può permettersi di essere applaudito per la sua assenza di trucco. Pelle liscia, lineamenti simmetrici, bellezza incontaminata: lo sguardo mediatico rimane indulgente perché il conformismo persiste. Il trucco scompare, ma gli standard rimangono saldamente al loro posto.

Mentre Pamela Anderson, figura di spicco del movimento "no makeup", raccoglie consensi e si posiziona come una ribelle, le donne che si discostano dal mainstream vengono duramente criticate . Le star che sfidano le regole della bellezza ricevono commenti eloquenti , mentre noi siamo costrette a giustificare la nostra presunta mancanza di trucco naturale. Invece di incarnare il cambiamento e superare i limiti – e non solo quelli legati al loro aspetto – perpetuano vecchie abitudini: la fusione tra aspetto e personalità.

Posando senza trucco, si dedicano a quello che, più brutalmente, viene definito marketing d'immagine. Promuovono una versione di sé più accessibile e meno idealizzata, prima che i media le ritraggano in una luce poco lusinghiera. Certo, sono più riconoscibili, ma sono comunque molto lontane dalla media. Nella maggior parte di queste foto senza filtri, le star sfoggiano una pelle liscia, un incarnato fresco e sopracciglia perfettamente curate. In breve, una visione edulcorata di questa bellezza apparentemente "rustica". Il risultato: invece di rassicurarci, queste immagini creano aspettative irrealistiche.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Drew Barrymore (@drewbarrymore)

Renderlo un evento rafforza l'eccezione, non la norma

Le celebrità che posano senza trucco e baciano il proprio riflesso finiscono sui titoli dei giornali, accompagnate da aggettivi lusinghieri ma goffi. Come se truccarsi fosse un rischio, un atto di coraggio o una dichiarazione audace. È quasi diventata una questione di importanza nazionale.

Tuttavia, è sbagliato iniziare subito a elogiare il viso nudo di una celebrità ogni volta che si trucca deliberatamente. Ci fa credere che non truccarsi sia spettacolare, non ordinario. Che un viso nudo sia più sorprendente e meno comune di uno truccato.

Pamela Anderson, che ha rinunciato alle sue buffe smagliature due anni fa, è ancora dipinta come una donna coraggiosa e coraggiosa. L'espressione "senza trucco" è quasi una trovata di marketing, un'esca per i clic. La segue in ogni articolo di stampa come un peso. Alimenta una malsana curiosità per l'aspetto delle donne e suggerisce che lei non sia altro che un volto. Al contrario, George Clooney, orgoglioso dei suoi capelli sale e pepe, non si ritrova al centro delle notizie relative ai capelli ogni volta che appare in pubblico.

Festeggia in silenzio invece di congratularti ad alta voce

Congratularsi, commentare e condividere ampiamente queste immagini significa confermare che un viso senza trucco rimane qualcosa di degno di essere notato e quindi giudicato. Celebrare in silenzio, d'altra parte, significa non reagire, non enfatizzare, non distinguere. Significa trattare un viso sfatto con la stessa indifferenza di qualsiasi altro aspetto. Questa neutralità, che sembra essere un privilegio prettamente maschile, è necessaria per liberare le donne dalla pressione di conformarsi agli standard di bellezza.

Anche le celebrità, immortalate appena sveglie, controllano il loro aspetto e non sempre sono trasparenti. Possono barare con la BB cream e creare l'illusione di non avere trucco. Per la copertina di Harper's Bazaar, Meghan Markle si è affidata a una truccatrice, ma ha scelto di non rivelarlo, per una questione di credibilità. Da qui l'importanza di moderare gli applausi.

Smettendo di elogiarli, non togliamo nulla a chi sceglie di non truccarsi. Al contrario, restituiamo loro qualcosa di essenziale: il diritto di esistere senza essere trasformati in un simbolo.