Lei veste suo figlio con dei leggings e le reazioni online dicono molto sugli stereotipi di genere.

Gli stereotipi di genere persistono ancora nell'abbigliamento per bambini. Una madre, che scrive anche filastrocche contemporanee, ne ha avuto una triste esperienza sui social media. Tutto è iniziato con un semplice paio di leggings, solitamente indossati dai maschietti, ai piedi di suo figlio. E a giudicare dai commenti, i maschietti dovrebbero indossare pantaloni e maglioni con connotazioni eroiche, e le femminucce abiti rosa con paillettes. Norme arcaiche che la madre denuncia.

Leggings: il capo d'abbigliamento della discordia

La sola menzione dei leggings scatena indignazione e accesi dibattiti stilistici. Spesso descritti come un "orrore visivo" o addirittura un disastro sartoriale, i leggings rientrano tra i capi "controversi", proprio come i pantaloni labubu e i jeans strappati. Criticati dal mondo della moda e accusati di "cattivo gusto", i leggings godono di una reputazione tutt'altro che impeccabile.

Mentre è a malapena tollerato sulle cosiddette figure femminili, sulle gambe degli uomini è semplicemente proibito. Gli unici a cui viene concessa un'eccezione per questo capo d'abbigliamento attillatissimo sono i maratoneti esperti, e persino con la scusa dello sport, sono spesso oggetto di dure critiche. Anche i ragazzi, per quanto spensierati possano essere, subiscono la terribile sorte della mascolinità quando osano scegliere i leggings al posto dei pantaloni blu.

Almeno, questa è la terrificante conclusione a cui è giunta una madre. La giovane donna, conosciuta come @laurelbang, reinterpreta canzoni famose da una prospettiva "genitoriale" e compone ninne nanne significative. Il suo account Instagram assomiglia a un diario sincero in cui condivide consigli utili e cruda realtà. A volte filma momenti spontanei con suo figlio, e uno di questi video ha scatenato l'indignazione online. Il motivo di questo clamore collettivo? Un innocuo paio di leggings, come se i bambini dovessero attenersi a un codice di abbigliamento e scegliere i loro vestiti in base al genere piuttosto che al gusto personale.

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Commenti pieni di odio su un semplice pezzo di stoffa

Vedere un bambino che passeggia felice in leggings non è un problema, tranne per coloro che confondono gli stereotipi con la verità e pensano che un bambino debba giocare con le macchinine e indossare felpe sportive. A giudicare dai commenti, che hanno inondato il post come una raffica di critiche, i leggings non hanno posto nel guardaroba di un bambino e la madre è irresponsabile per aver introdotto suo figlio a tali "pratiche".

Questo indumento elastico, simile a una seconda pelle, è perfetto per le avventure attive e le continue acrobazie dei bambini. Tuttavia, alcuni utenti di internet, accecati dalle norme e influenzati da stereotipi obsoleti, hanno protestato, vedendo segni di "effeminatezza" laddove i più tolleranti avevano semplicemente notato un capo "adatto a tutti i terreni", che favorisce la flessibilità.

"Vestire tuo figlio con i leggings è segno di malattia mentale", afferma una donna. "Che incubo", interviene un'altra. "Quel bambino diventerà un frocio". Questi seminatori d'odio sono gli stessi che rimpiangono i vecchi tempi, quando le bambine giocavano tranquillamente con le Barbie e imparavano la maternità con le loro bambole, mentre i maschietti si contendevano una palla e imparavano con delicatezza cosa significasse essere leader.

La madre, vittima inconsapevole di una palese ristrettezza mentale, fa notare che il 95% dei commenti sono scritti da uomini. Come se un semplice paio di leggings taglia 42 potesse segnare la fine della loro specie e minacciare la loro mascolinità. Come se l'abbigliamento dettasse il comportamento. Ma, come ci ricorda la madre , "i vestiti non hanno morale". E questa non è la sua unica lezione di tolleranza.

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La brillante risposta di questa madre all'odio

L'abbigliamento e i giocattoli non sono intrinsecamente legati al genere. Un bambino può indossare una polo rosa e una bambina una felpa blu, così come uno può divertirsi a preparare i pasti con la sua cucina giocattolo mentre l'altra si diverte ad andare in mountain bike. Pertanto, i leggings non sono più "femminili" di quanto non lo siano i leggings. L'idea che i leggings siano in qualche modo castranti è una costruzione sociale, frutto di un condizionamento ideologico.

La società ci ha convinti che ogni capo d'abbigliamento debba rientrare in una categoria, e non solo in quella che abbiamo nell'armadio. E questo è ancora vero oggi. Secondo un ampio studio condotto su 20.000 magliette e pantaloncini di grandi marchi, gli stereotipi sono chiaramente stampati sul petto dei bambini. Nonostante gli interessi comuni, le bambine sono associate a parole come "amore", "sorriso" e "sogno", mentre i maschietti ad aggettivi più audaci come "esplorare", "veloce" o "equipaggio".

E questo episodio dei leggings è solo un'ulteriore dimostrazione di questo problema di fondo. Lungi dal reagire violentemente a questi attacchi, la madre è rimasta ferma sulle sue posizioni, ma lo ha fatto in modo pedagogico. Ha ricordato a tutti: "Non si proteggono i bambini insegnando loro ad aderire a codici assurdi". Sta crescendo sua figlia all'insegna della gentilezza, mentre altri rimangono prigionieri delle loro credenze obsolete.

Questi leggings sono secondari rispetto alla gioia che un bambino esprime e alle sue scoppi di risate. Sono solo uno sfondo. Eppure, alcuni li considerano ancora un campanello d'allarme, come se un abbigliamento indossato al parco potesse determinare l'intero futuro di un bambino.