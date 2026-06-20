Questa madre condivide le "regole rigide" che impone ai suoi figli durante l'estate, e gli utenti di internet si dividono.

Con l'avvicinarsi delle vacanze estive, in molte famiglie si pone un interrogativo: mantenere un programma educativo o lasciare che i bambini si godano la totale libertà? L'influencer americana Vidya (@queencitytrends), seguita da milioni di follower su TikTok, ha recentemente riacceso il dibattito rivelando le regole che applica ai suoi due figli durante le vacanze.

Un'estate attiva piuttosto che un'estate senza meta.

Vidya Gopalan, conosciuta su TikTok come @queencitytrends, ha condiviso la sua visione delle vacanze estive in un video diventato virale. Madre di due figli di 11 e 14 anni, spiega che per lei l'estate significa relax... ma non inattività. Prima di descrivere le routine della sua famiglia, chiarisce che si tratta di un'organizzazione che funziona per lei. Secondo lei, tenere occupati i bambini aiuta a "evitare certi comportamenti problematici legati alla noia e promuove una vita quotidiana più equilibrata".

Lettura contro schermi: il principio che sta suscitando dibattito

La regola che ha attirato maggiormente l'attenzione degli utenti di internet riguarda il tempo trascorso davanti allo schermo. In questa famiglia, ogni minuto dedicato alla lettura comporta un minuto di tempo limitato davanti allo schermo. Per la madre, la lettura è fondamentale, soprattutto perché molti bambini la stanno gradualmente abbandonando al di fuori dell'ambiente scolastico.

Secondo lei, questo sistema incoraggia naturalmente i suoi figli a leggere più libri. Vidya (@queencitytrends) afferma addirittura che hanno già letto diversi libri dall'inizio delle vacanze. Questo metodo ha riscosso il favore di molti utenti di internet, sebbene alcuni sottolineino che la lettura dovrebbe essere principalmente associata al piacere e alla scoperta.

Sport, matematica e vita all'aria aperta sono in programma

Il tempo trascorso davanti allo schermo non è l'unica cosa regolamentata. I bambini dedicano anche circa venti minuti al giorno alla matematica, trascorrono almeno due ore all'aria aperta e praticano regolarmente sport. Anche il sonno è soggetto a regole precise. L'ora di andare a letto è fissata a orari specifici, con la possibilità di dormire un po' di più al mattino, se i loro impegni lo consentono.

Per alcuni utenti di internet, questo equilibrio tra svago, attività fisica e apprendimento rappresenta un'ottima preparazione per l'inizio del nuovo anno scolastico. Altri, al contrario, lo considerano un carico di lavoro eccessivo in un periodo che dovrebbe essere dedicato al riposo.

Guidare senza controllare: questo è il senso profondo dell'educazione.

Il post di Vidya (@queencitytrends) ha rapidamente diviso i social media. Tra commenti che elogiano un approccio genitoriale strutturato e quelli che denunciano un controllo eccessivo, il dibattito si estende ben oltre il semplice contesto delle vacanze. Sebbene sia importante che i bambini abbiano delle routine, un quadro educativo non dovrebbe mai trasformarsi in una serie di obblighi o restrizioni permanenti. Essere genitori significa anche offrire supporto con gentilezza, ascoltare i bisogni dei propri figli e rispettare i loro ritmi.

Dietro espressioni come "educazione severa" o "regole rigide" si cela a volte la necessità di rimanere vigili. Alcune pratiche possono sfociare in forme di controllo eccessivo, o addirittura mascherare comportamenti tossici o abusivi quando privano il bambino della sua autonomia, del suo benessere o del diritto di sbagliare. Le vacanze rappresentano anche un momento prezioso per rilassarsi, sviluppare la creatività, sognare, a volte annoiarsi e costruire le proprie esperienze. Un bambino non ha bisogno di essere costantemente impegnato o in attività per crescere bene.

In definitiva, la controversia che circonda le regole dell'influencer americana Vidya (@queencitytrends) mette in luce una semplice verità: non esiste un unico modello. Ogni famiglia trova il proprio equilibrio tra libertà e struttura. La chiave è offrire un ambiente rassicurante, rispettoso e affettuoso in cui i bambini possano crescere serenamente e godersi appieno la loro infanzia.