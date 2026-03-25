Criticata per aver continuato ad allattare al seno la figlia di 4 anni, questa madre difende la sua decisione.

Allattare al seno un bambino di quattro anni può risultare sorprendente, persino scioccante, in alcune culture. Eppure, per alcune madri, questa scelta fa parte di una visione naturale e assertiva della genitorialità. È il caso di Shinnai Visser (@mindful_mamma_za), che si fa promotrice dell'allattamento al seno prolungato, nonostante le critiche.

Una scelta controversa

Shinnai Visser, una madre sudafricana di due figli, non nasconde la sua vita quotidiana. Su Instagram, condivide la sua esperienza con l'allattamento al seno "guidato dal bambino", un approccio in cui il ritmo è dettato dalle esigenze del neonato. Questa scelta, tutt'altro che universalmente accettata, ha suscitato numerose reazioni. Alcuni utenti di internet considerano questo tipo di allattamento "inappropriato", suggerendo un'eccessiva dipendenza o un attaccamento ritenuto "troppo intenso".

In risposta a queste critiche, lei afferma semplicemente : il problema non è biologico, ma culturale. In molte parti del mondo e nel corso della storia, l'allattamento al seno oltre i due anni non è affatto insolito. Sono principalmente le attuali norme occidentali ad aver accorciato questa pratica.

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Un ritmo che si evolve con il bambino

Contrariamente a quanto si crede, allattare al seno una bambina di quattro anni non ha nulla a che vedere con l'allattamento di un neonato. Per la sua primogenita, questi momenti sono diventati rari, brevi e sereni. Può trattarsi di una poppata occasionale, a volte una volta al giorno, a volte nessuna per diversi giorni. La bambina sceglie in base alle sue esigenze del momento.

Per la sua bambina di 20 mesi, tuttavia, l'allattamento al seno rimane più frequente. È particolarmente utile per lenire il dolore della dentizione, durante gli scatti di crescita o per darle conforto. Shinnai Visser (@mindful_mamma_za) sottolinea un punto importante: con l'età, l'allattamento al seno nutre più le emozioni che il corpo. Diventa uno strumento di regolazione, un modo per calmare un sistema nervoso ancora in via di sviluppo.

Un approccio incentrato sui collegamenti

Per questa madre, queste lunghe sessioni di allattamento al seno sono innanzitutto momenti di connessione. Le paragona a rituali rassicuranti che gli adulti stessi ricercano nella vita quotidiana. Secondo lei, la figlia maggiore vi trova un senso di sicurezza e stabilità. Osserva inoltre nella figlia una maggiore capacità di gestire le proprie emozioni e una crescente fiducia in se stessa. Sostiene un'idea spesso avanzata da alcuni specialisti: l'indipendenza di un bambino non deriva da una separazione imposta, ma da un attaccamento sicuro.

Una scelta personale che riguarda solo il singolo individuo.

Al centro di questo dibattito si cela una questione cruciale: chi decide cosa sia "normale" o meno nella maternità? L'allattamento al seno, che sia breve o prolungato, è una scelta profondamente personale. Riguarda il corpo della madre, i suoi sentimenti, ma anche il benessere del bambino. Questo tipo di decisione non può essere ridotta a giudizi esterni o a un unico insieme di standard.

Criticare una madre per il modo in cui sceglie di nutrire o calmare il proprio figlio significa ignorare la diversità di esperienze, culture ed esigenze. Alcune donne si sentono a proprio agio con l'allattamento al seno prolungato, altre no. Alcune smettono presto, altre continuano. In ogni caso, queste decisioni meritano rispetto.

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Un reparto maternità che ascolta prima di tutto se stesso.

Shinnai Visser (@mindful_mamma_za), dal canto suo, si rifiuta di fissare una data precisa per lo svezzamento. Preferisce lasciare che le cose si evolvano naturalmente, a seconda di sua figlia e delle sue sensazioni. Di fronte alle critiche, incoraggia soprattutto le persone a riconnettersi con se stesse: a informarsi, ad ascoltare il proprio corpo e a fidarsi del proprio intuito.

In definitiva, il suo approccio, a volte percepito come "atipico", ci ricorda una cosa essenziale: non esiste un unico modo giusto di essere madre. Ogni donna, ogni corpo, ogni bambino costruisce il proprio equilibrio. E nello spazio intimo della maternità, il rispetto, la gentilezza e la libertà di scelta dovrebbero sempre prevalere.