La prima donna ad aver estratto il latte materno in assenza di gravità, l'astronauta Kellie Gerardi entra nella storia.

Le era stato spesso detto che avrebbe dovuto scegliere tra la maternità e la carriera scientifica, ma Kellie Gerardi ha deciso di avere entrambe le cose. Appena otto settimane dopo aver dato alla luce sua figlia, è tornata al suo posto negli spazi ristretti delle navette spaziali. L'astronauta, la novantesima donna ad aver volato in orbita, è una pioniera: ha estratto il latte materno in assenza di gravità per far progredire la ricerca. Un traguardo simbolico per questa madre, che ha davvero trovato il suo posto tra le stelle.

Tirare il latte materno in assenza di gravità: missione compiuta per Kellie Gerardi

È un'immagine diventata virale sui social media, raggiungendo 3,5 milioni di persone in tutto il mondo. Mostra un'astronauta in levitazione, con le sue sacche per il tiralatte che fluttuano nell'aria, mostrando la sua raccolta giornaliera di latte. Con un sorriso sul volto e la sua tuta spaziale blu scuro ben in vista, Kellie Gerardi ha raggiunto un altro traguardo nella sua illustre carriera, e questa volta si tratta di una vittoria personale.

Solo otto settimane fa, l'astronauta di lungo corso, che ha persino una bambola Barbie a sua immagine e somiglianza, si trovava in reparto maternità per festeggiare la nascita della figlia. Al settimo cielo dall'arrivo della bambina, concepita tramite fecondazione in vitro e che considera un dono del cielo, l'astronauta non ha perso tempo ed è tornata ai suoi doveri nello spazio.

Durante il periodo post-parto, un momento difficile per molte donne, lo ha trascorso ai comandi di un'astronave in microgravità. Parte della "minoranza numerica" nel settore spaziale, che vanta solo 85 donne su 644 astronauti, ha lasciato un segno indelebile nella storia. La frase "verso l'infinito e oltre" sembra essere diventata sinonimo di lei.

Questa donna sfida le leggi di gravità, ma anche quelle di un intero settore che spesso esige sacrifici e costringe le donne a scegliere tra la vita familiare e i sogni d'infanzia. "Provo sincera empatia per le donne che si sentono obbligate a tornare al lavoro prima di essere pronte, ma non è il mio caso", afferma in un post sul suo stile di vita "astronave, lavoro, casa" .

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Questo provvedimento rappresenta un passo da gigante per la salute delle donne.

Kellie Gerardi, che ha bandito la parola "impossibile" dal suo vocabolario e non si arrende mai di fronte a un ostacolo, si è prefissata l'obiettivo di conquistare rispetto e riconoscimento collettivo. Ha estratto il latte materno in microgravità durante un volo parabolico per l'IIAS, non per ottenere elogi, ma nella speranza di fare nuove scoperte sulla fisiologia materna. Questo contenitore trasparente colmo di nettare materno non è destinato a nutrire il suo bambino, ma ad arricchire la nostra comprensione del corpo femminile.

L'obiettivo di questo esperimento, che la rende una pioniera? Far luce sui misteri che circondano il latte materno e studiarne le modificazioni in condizioni specifiche, come la microgravità o l'alta accelerazione. "Il nostro team scientifico sta conducendo diversi studi sul latte materno. Dall'estrazione del latte in microgravità durante i voli parabolici, che include l'analisi della composizione e della lipidomica, al nostro secondo volo spaziale scientifico il prossimo anno", spiega nella didascalia.

Oltre ad affrontare un argomento a lungo trascurato dagli scienziati, prevalentemente uomini, Kellie Gerardi si impegna anche a migliorare il supporto offerto alle madri nella sua professione. Perché le donne non dovrebbero essere costrette a prendersi una pausa per allattare i propri figli , né dovrebbero essere costrette a mettere da parte le proprie ambizioni.

Astronauta e madre, è il volto del cambiamento.

Mentre l'astronauta trascorre le sue giornate nelle profondità dello spazio, la vita di questa trentenne, nominata "Donna dell'anno" da Time e USA Today, non è sempre stata rose e fiori. Ha attraversato momenti difficili nella sua vita personale, affrontando otto anni di infertilità secondaria e subendo un aborto spontaneo. Ha persino documentato il suo percorso di fecondazione in vitro sul suo account Instagram per offrire una prospettiva diversa, più realistica e autentica sulla maternità, ben lontana dalle narrazioni idilliache.

Oggi si sente fortunata ad avere una bambina, che ha chiamato Max Q in omaggio all'esplorazione spaziale. Per lei è un piccolo miracolo. Questa bambina, concepita con grande difficoltà, la incoraggia a lottare con ancora più impegno per una società più giusta ed equa. Perché, pur puntando sempre in alto, Kellie Gerardi rimane con i piedi per terra. Sa che c'è ancora molto da fare per raggiungere la parità e garantire condizioni di lavoro dignitose alle madri.

Sebbene le donne siano ancora un'eccezione nel settore spaziale, l'astronauta Kellie Gerardi, incarnazione vivente della perseveranza, trasforma ogni sua azione in un manifesto, in un evento progressista.