Alzarsi due volte a notte per urinare: un sintomo da non ignorare

Émilie Laurent
Dormiamo sonni tranquilli quando all'improvviso la vescica ci sveglia di soprassalto. Ci pentiamo del nostro "rito serale" di tisana e fumo dal letto al bagno, ma non ci pensiamo molto. Eppure, alzarsi due volte a notte per urinare può a volte indicare un problema di salute, per non parlare dei problemi di salute legati all'età avanzata.

Fare pipì due volte a notte: lo strano legame con la respirazione

Siamo al sicuro tra le braccia di Morfeo quando all'improvviso la vescica interrompe i nostri sogni. Rimpiangiamo i tempi dei pannolini, che ci risparmiavano le continue visite al bagno. Questa situazione è terribilmente fastidiosa e piuttosto comune. Spesso diamo la colpa alla ciotola di zuppa o alla camomilla, di cui sul comodino rimane solo la tazza . Eppure, urinare più di due volte a notte non è semplicemente il risultato di un'eccessiva idratazione o un segno di vecchiaia. A volte è un grido silenzioso del corpo.

La nicturia, ovvero la necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, sembra essere un problema comune tra gli anziani. Spesso si pensa a problemi alla prostata o all'incontinenza, senza necessariamente allarmarsi. Tuttavia, a volte deriva da condizioni meno evidenti e non correlate a questa area del corpo, come diabete, insufficienza cardiaca o ipertensione. Urinare regolarmente due volte a notte può, in alcuni casi, indicare un disturbo respiratorio del sonno chiamato OSAHS. In termini scientifici, questo acronimo, poco noto al grande pubblico, sta per sindrome da apnea-ipopnea ostruttiva nel sonno.

La sindrome delle apnee notturne causa ripetute pause respiratorie durante la notte, creando una sorta di "stress" su cuore e polmoni. Di conseguenza, il cuore secerne più ANP, un ormone che stimola i reni a produrre più urina. Allo stesso tempo, un sonno disturbato può ridurre la secrezione di un altro ormone, l'ADH, che normalmente aiuta a trattenere l'acqua durante la notte. "Questo crea una significativa pressione negativa nella gabbia toracica, che allunga il muscolo cardiaco e porta a molteplici disfunzioni biologiche", spiega a Cosmopolitan il Dott. Marc Sapène, pneumologo e specialista in disturbi del sonno.

Minzione ripetuta durante la notte: quando preoccuparsi?

È importante non generalizzare o dare per scontato il peggio. L'autodiagnosi non è mai una buona idea. Se la nicturia è occasionale e si verifica solo dopo una serata di forti bevute o di tisane extra large, è piuttosto rassicurante. Tuttavia, se non è un segno di una patologia respiratoria, potrebbe essere il segno di un'infezione del tratto urinario . E in linea di principio, questo è riconoscibile dalla prima minzione, che è abbastanza dolorosa da far gridare. Anche le persone con una vescica iperattiva, che funziona in modo opposto al normale, sperimentano queste debilitanti visite al bagno.

La nicturia, a differenza degli impulsi "psicologici" che danno l'impressione di "dover urinare", costringe chi ne soffre a correre in bagno, rischiando di bagnare il letto. È comune, anche con una scarsa assunzione di liquidi. È opportuno consultare un medico se la nicturia è accompagnata da altri sintomi preoccupanti: dolore o bruciore durante la minzione, sangue nelle urine, eccessiva stanchezza, gonfiore alle gambe o sete intensa.

È possibile invertire lo scenario per ritrovare la serenità?

A volte, cambiare semplicemente il proprio stile di vita è sufficiente per liberarsi dallo stimolo di urinare. Mangiare meno sale, limitare l'assunzione di liquidi dopo una certa ora, scegliere cibi amidacei la sera (noti per le loro proprietà assorbenti) e sollevare leggermente le gambe sono tutti accorgimenti facili da adottare per non dover alzarsi dal letto dalla mattina alla sera.

Ovviamente, nei casi di nicturia cronica, è importante comprenderne le origini e trattarne le cause sottostanti. Se si tratta di un disturbo respiratorio, il medico eseguirà ulteriori accertamenti e prescriverà un dispositivo specifico o un dispositivo di avanzamento mandibolare.

Lasciare il comfort di casa per andare in bagno è allettante solo nei film Disney. Urinare più volte durante la notte è un'esperienza spiacevole, ma a volte rivelatrice. Meglio andare dal medico senza pagare nulla piuttosto che aspettare che il problema peggiori.

