Questa posizione seduta potrebbe spiegare alcuni disturbi ricorrenti.

Incrociare le gambe è un riflesso molto comune quando si è seduti. Tuttavia, questa postura può avere effetti negativi sul corpo, soprattutto se mantenuta per periodi prolungati. Secondo diversi specialisti della postura e della salute muscoloscheletrica, questa posizione può influenzare la circolazione sanguigna, l'allineamento pelvico e persino contribuire ad alcuni dolori cronici.

Una posizione molto comune… ma non sempre ideale

Per molte persone, accavallare le gambe è uno di quei gesti automatici che adottiamo senza nemmeno pensarci. Eppure, questa abitudine può alterare l'equilibrio naturale del corpo. Quando le gambe sono incrociate, il bacino è leggermente inclinato e il corpo deve compensare per rimanere stabile. A lungo termine, questa asimmetria può influire sulla postura generale e causare tensione in alcune zone del corpo, in particolare nella parte bassa della schiena e nei fianchi.

Possibili effetti sulla circolazione sanguigna

Anche accavallare le gambe può interferire con la circolazione sanguigna, soprattutto se mantenuta per periodi prolungati. Secondo gli specialisti , questa postura può rallentare il ritorno venoso negli arti inferiori, poiché le vene possono essere compresse nella zona inguinale. Questo può portare a una sensazione di pesantezza alle gambe o aggravare alcuni problemi circolatori nelle persone già a rischio.

L'Assicurazione Sanitaria Nazionale francese ci ricorda inoltre che tenere le gambe incrociate per lunghi periodi può rallentare il ritorno del sangue venoso alle gambe, il che può peggiorare i sintomi nelle persone che soffrono di vene varicose.

Una postura che può contribuire a certi dolori

L'impatto principale, tuttavia, riguarda la postura. Quando le gambe sono incrociate, la posizione del bacino cambia leggermente. Il corpo compensa quindi per mantenere l'equilibrio , il che può causare una torsione del bacino e un'asimmetria della colonna vertebrale. Nel tempo, questi squilibri possono portare a tensione muscolare e dolore lombare.

Alcune fonti indicano che questa posizione impegna in modo non uniforme i muscoli dell'anca e della coscia, il che può contribuire a causare dolore al bacino, ai glutei o alla parte bassa della schiena. Secondo l'anatomista Adam Taylor della Lancaster University, rimanere frequentemente in questa posizione può persino portare a cambiamenti nella lunghezza di alcuni muscoli e nell'allineamento del bacino. Questi cambiamenti possono quindi influenzare l'allineamento della colonna vertebrale e delle spalle.

Il vero problema: restare fermi troppo a lungo

Gli esperti sottolineano un punto importante: il problema principale non è accavallare le gambe, ma mantenere la stessa posizione per periodi prolungati. Stare seduti per lunghi periodi esercita già una pressione significativa sulla colonna vertebrale. Alcuni studi indicano che la pressione sui dischi lombari può essere maggiore quando si è seduti rispetto a quando si è in piedi, il che può contribuire al mal di schiena quando si rimane immobili per troppo tempo.

In breve, accavallare le gambe da seduti è un gesto comune e generalmente innocuo se eseguito occasionalmente. Tuttavia, quando questa postura viene adottata per lunghi periodi o ripetuta molto frequentemente, può contribuire a tensioni muscolari, squilibri posturali o persino problemi circolatori in alcune persone. La strategia migliore rimane semplice: variare le posizioni, evitare di stare seduti troppo a lungo e muoversi regolarmente.