Colesterolo: dormire così tanto potrebbe proteggere il cuore, secondo un cardiologo

Benessere
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Miriam Alonso/Pexels

Si parla spesso di dieta equilibrata e attività fisica per tenere sotto controllo il colesterolo. Un altro fattore, a volte sottovalutato, potrebbe fare la differenza: il sonno. Secondo i cardiologi, la durata delle notti gioca un ruolo significativo nell'equilibrio del cuore e del metabolismo.

Dalle 7 alle 9 del mattino: la forcella che sostiene il cuore

Dormire non significa solo riprendersi dopo una giornata intensa. Durante la notte, il corpo lavora attivamente, in particolare per regolare il colesterolo. La cardiologa Dott.ssa Nivee Amin ci ricorda che il corpo metabolizza alcuni lipidi durante il sonno. Ecco perché alcuni farmaci per il colesterolo vengono prescritti la sera: agiscono quando il corpo regola naturalmente la produzione di lipidi.

Gli esperti concordano generalmente sulla quantità ideale di sonno per gli adulti: tra le 7 e le 9 ore a notte. Rimanere entro questo intervallo aiuta a mantenere l'equilibrio ormonale e metabolico, due elementi chiave per la gestione del colesterolo LDL, spesso chiamato colesterolo "cattivo", implicato nelle malattie cardiovascolari. In breve, concedere al corpo un riposo adeguato può aiutarlo a gestire meglio questi processi interni essenziali.

Quando la mancanza di sonno interrompe l'equilibrio

Dormire troppo poco non causa solo affaticamento. Può anche alterare il modo in cui il corpo elabora zuccheri e grassi. Quando il sonno è carente, il metabolismo diventa meno efficiente. Il corpo può quindi avere maggiori difficoltà a regolare alcuni parametri, tra cui il colesterolo.

Anche il sonno influenza le abitudini quotidiane. Una notte di sonno ristoratore spesso fornisce l'energia necessaria per essere attivi, cucinare, fare scelte alimentari più equilibrate e prendersi cura di sé. Al contrario, la stanchezza cronica può portare a voglie di cibi zuccherati o grassi, che tendono a influire negativamente sul profilo lipidico. Infatti, alcuni studi scientifici hanno osservato che la mancanza di sonno è associata a un aumento del colesterolo LDL e a vari squilibri metabolici.

Dormire troppo a lungo non è necessariamente la soluzione

Sebbene la mancanza di sonno possa alterare l'equilibrio metabolico, dormire molto più del necessario non è l'ideale. Uno studio giapponese ha dimostrato che dormire meno di 5 ore a notte, ma anche più di 8 ore, potrebbe essere associato a livelli più elevati di colesterolo LDL. I ricercatori ritengono che queste durate estreme possano riflettere disturbi metabolici o di salute più ampi, sebbene i meccanismi precisi debbano ancora essere chiariti.

L'obiettivo non è trascorrere più ore a letto, ma puntare a una durata regolare che si adatti al proprio ritmo. Per la maggior parte degli adulti, l'intervallo tra le 7 e le 9 ore sembra essere il più favorevole per la salute cardiovascolare.

Lo stress, l'altro pezzo del puzzle

È impossibile parlare di sonno senza menzionare lo stress. I cardiologi ci ricordano che lo stress cronico stimola la produzione di ormoni che possono aumentare la pressione sanguigna e accelerare la frequenza cardiaca. Il problema è che lo stress disturba anche il sonno. E quando le notti diventano irregolari o troppo brevi, gli squilibri metabolici possono peggiorare. È un circolo vizioso difficile da spezzare.

Lavorare sulla gestione dello stress può quindi avere un effetto positivo indiretto sul colesterolo. Attività fisica, rilassamento, esercizi di respirazione, lettura o una routine rilassante prima di andare a dormire possono aiutare il corpo a rallentare e favorire un sonno più ristoratore.

In sintesi, un eccesso di colesterolo LDL può favorire l'accumulo di placca nelle arterie e aumentare il rischio di infarto o ictus. Il sonno non è una perdita di tempo; è un momento in cui il tuo corpo si prende cura di te. Cercando di dormire dalle 7 alle 9 ore a notte, fornisci al tuo corpo le condizioni ideali per funzionare al suo ritmo e sostenere la tua salute cardiovascolare a lungo termine.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
Alzarsi due volte a notte per urinare: un sintomo da non ignorare

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Alzarsi due volte a notte per urinare: un sintomo da non ignorare

Dormiamo sonni tranquilli quando all'improvviso la vescica ci sveglia di soprassalto. Ci pentiamo del nostro "rito serale" di...

Paragonabili ai fumatori? Cosa dice uno studio sui prodotti per la casa

Pulire, lucidare, disinfettare: fanno parte della vostra routine quotidiana. Ma sapevate che alcuni prodotti per la casa potrebbero,...

Cortisolo alto: sono i segnali sottili che il corpo invia.

Viene spesso chiamato "ormone dello stress", ma il cortisolo è prima di tutto un prezioso alleato. Ti aiuta...

Fare la doccia al buio: perché alcuni medici ne elogiano i benefici

Spegnere la luce prima di fare la doccia può sembrare sorprendente, eppure questa abitudine sta affascinando sempre di...

Perché questa posizione per dormire potrebbe essere la peggiore per la schiena

Potresti adorare rannicchiarti a pancia in giù per addormentarti. La sensazione di essere avvolto, l'impressione di totale relax......

Questa tendenza al benessere è controversa: quali sono i benefici?

Trovate audace immergervi in acqua a 10°C appena svegli? Sui social media, i bagni di ghiaccio sono quasi...