Colesterolo: dormire così tanto potrebbe proteggere il cuore, secondo un cardiologo

Si parla spesso di dieta equilibrata e attività fisica per tenere sotto controllo il colesterolo. Un altro fattore, a volte sottovalutato, potrebbe fare la differenza: il sonno. Secondo i cardiologi, la durata delle notti gioca un ruolo significativo nell'equilibrio del cuore e del metabolismo.

Dalle 7 alle 9 del mattino: la forcella che sostiene il cuore

Dormire non significa solo riprendersi dopo una giornata intensa. Durante la notte, il corpo lavora attivamente, in particolare per regolare il colesterolo. La cardiologa Dott.ssa Nivee Amin ci ricorda che il corpo metabolizza alcuni lipidi durante il sonno. Ecco perché alcuni farmaci per il colesterolo vengono prescritti la sera: agiscono quando il corpo regola naturalmente la produzione di lipidi.

Gli esperti concordano generalmente sulla quantità ideale di sonno per gli adulti: tra le 7 e le 9 ore a notte. Rimanere entro questo intervallo aiuta a mantenere l'equilibrio ormonale e metabolico, due elementi chiave per la gestione del colesterolo LDL, spesso chiamato colesterolo "cattivo", implicato nelle malattie cardiovascolari. In breve, concedere al corpo un riposo adeguato può aiutarlo a gestire meglio questi processi interni essenziali.

Quando la mancanza di sonno interrompe l'equilibrio

Dormire troppo poco non causa solo affaticamento. Può anche alterare il modo in cui il corpo elabora zuccheri e grassi. Quando il sonno è carente, il metabolismo diventa meno efficiente. Il corpo può quindi avere maggiori difficoltà a regolare alcuni parametri, tra cui il colesterolo.

Anche il sonno influenza le abitudini quotidiane. Una notte di sonno ristoratore spesso fornisce l'energia necessaria per essere attivi, cucinare, fare scelte alimentari più equilibrate e prendersi cura di sé. Al contrario, la stanchezza cronica può portare a voglie di cibi zuccherati o grassi, che tendono a influire negativamente sul profilo lipidico. Infatti, alcuni studi scientifici hanno osservato che la mancanza di sonno è associata a un aumento del colesterolo LDL e a vari squilibri metabolici.

Dormire troppo a lungo non è necessariamente la soluzione

Sebbene la mancanza di sonno possa alterare l'equilibrio metabolico, dormire molto più del necessario non è l'ideale. Uno studio giapponese ha dimostrato che dormire meno di 5 ore a notte, ma anche più di 8 ore, potrebbe essere associato a livelli più elevati di colesterolo LDL. I ricercatori ritengono che queste durate estreme possano riflettere disturbi metabolici o di salute più ampi, sebbene i meccanismi precisi debbano ancora essere chiariti.

L'obiettivo non è trascorrere più ore a letto, ma puntare a una durata regolare che si adatti al proprio ritmo. Per la maggior parte degli adulti, l'intervallo tra le 7 e le 9 ore sembra essere il più favorevole per la salute cardiovascolare.

Lo stress, l'altro pezzo del puzzle

È impossibile parlare di sonno senza menzionare lo stress. I cardiologi ci ricordano che lo stress cronico stimola la produzione di ormoni che possono aumentare la pressione sanguigna e accelerare la frequenza cardiaca. Il problema è che lo stress disturba anche il sonno. E quando le notti diventano irregolari o troppo brevi, gli squilibri metabolici possono peggiorare. È un circolo vizioso difficile da spezzare.

Lavorare sulla gestione dello stress può quindi avere un effetto positivo indiretto sul colesterolo. Attività fisica, rilassamento, esercizi di respirazione, lettura o una routine rilassante prima di andare a dormire possono aiutare il corpo a rallentare e favorire un sonno più ristoratore.

In sintesi, un eccesso di colesterolo LDL può favorire l'accumulo di placca nelle arterie e aumentare il rischio di infarto o ictus. Il sonno non è una perdita di tempo; è un momento in cui il tuo corpo si prende cura di te. Cercando di dormire dalle 7 alle 9 ore a notte, fornisci al tuo corpo le condizioni ideali per funzionare al suo ritmo e sostenere la tua salute cardiovascolare a lungo termine.