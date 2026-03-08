L'inaspettato potere della risata sulla salute cardiovascolare, secondo uno studio

La risata è spesso percepita come un semplice riflesso emotivo. Tuttavia, alcune ricerche scientifiche suggeriscono che potrebbe avere anche un impatto misurabile sul cuore.
Uno studio che solleva interrogativi
Una ricerca condotta da scienziati dell'University of Maryland Medical Center ha esplorato gli effetti della risata sulla funzionalità cardiovascolare. Secondo questa ricerca, due minuti di vera risata potrebbero produrre effetti fisiologici paragonabili a quelli osservati durante una breve sessione di attività fisica moderata, come circa 20 minuti di jogging leggero. Gli scienziati hanno osservato che la risata porta alla dilatazione dei vasi sanguigni, migliorando così il flusso sanguigno.
Al contrario, lo stress mentale provocava una vasocostrizione, cioè un restringimento dei vasi sanguigni, che poteva aumentare la pressione esercitata sul sistema cardiovascolare.
Come la risata influisce sui vasi sanguigni
I ricercatori hanno valutato la reattività dei vasi sanguigni nei partecipanti esposti a diversi stimoli emotivi. Quando guardavano clip umoristiche, le arterie si dilatavano significativamente. L'effetto opposto è stato osservato di fronte a scene stressanti.
Questa dilatazione favorisce una migliore ossigenazione dei tessuti e un flusso sanguigno più fluido. Secondo il team del Maryland, la risata agisce come un "mini-allenamento" per i vasi sanguigni, contribuendo alla loro flessibilità.
Anche la riduzione degli ormoni dello stress, in particolare cortisolo e adrenalina, gioca un ruolo importante. Livelli cronicamente elevati di questi ormoni sono associati a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari.
Risate e salute del cuore: cosa dice la ricerca?
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) , le malattie cardiovascolari rimangono una delle principali cause di morte in tutto il mondo. I fattori di rischio includono ipertensione, fumo, inattività fisica e stress cronico.
Diversi studi hanno esaminato il legame tra emozioni positive e salute cardiaca. Pubblicazioni su riviste come Circulation, la rivista dell'American Heart Association, suggeriscono che il benessere emotivo potrebbe essere associato a un ridotto rischio cardiovascolare.
La risata, come espressione di emozioni positive, si inserisce in questa dinamica. Stimola il diaframma, aumenta temporaneamente la frequenza cardiaca e induce una fase di rilassamento muscolare e vascolare.
Un complemento, non un sostituto
Tuttavia, i ricercatori del Maryland sottolineano un punto essenziale: la risata non sostituisce l'attività fisica regolare o le misure mediche raccomandate.
L'esercizio fisico strutturato migliora la capacità cardiorespiratoria, rafforza il muscolo cardiaco e aiuta a controllare il peso e la pressione sanguigna. La risata, d'altra parte, agisce più come un temporaneo stimolo fisiologico. Tuttavia, può contribuire a uno stile di vita sano per il cuore, in particolare aiutando a gestire lo stress.
Il ruolo dello stress nelle malattie cardiovascolari
Lo stress cronico è riconosciuto come un fattore aggravante per il sistema cardiovascolare. Secondo la Federazione Francese di Cardiologia, lo stress prolungato può contribuire all'ipertensione e ai disturbi del ritmo cardiaco. Riducendo temporaneamente la tensione psicologica, la risata potrebbe quindi contribuire indirettamente a proteggere il cuore.
Alcuni team di ricerca sono interessati anche alle terapie complementari basate sull'umorismo o alla "terapia della risata" in ambito ospedaliero, sebbene questi approcci richiedano ancora valutazioni scientifiche approfondite.
Integrare la risata nella vita di tutti i giorni
Senza prescrivere una ricetta per l'umorismo, i risultati dello studio ci invitano a riflettere sul ruolo delle emozioni positive nella salute generale. Guardare una commedia, condividere un momento piacevole o coltivare l'autoironia può sembrare insignificante. Eppure, questi momenti innescano reazioni fisiologiche misurabili. In una società in cui lo stress è onnipresente, valorizzare questi momenti potrebbe essere parte di un approccio più ampio alla prevenzione.
In sintesi, una ricerca dell'University of Maryland Medical Center suggerisce che la risata ha effetti tangibili sulla funzionalità vascolare, favorendo la dilatazione arteriosa e riducendo gli ormoni dello stress. Sebbene non sostituisca l'esercizio fisico o un adeguato monitoraggio medico, potrebbe essere un ulteriore alleato per la salute cardiovascolare. Un motivo in più per non sottovalutare il potere di una bella risata.