Search here...

Questa svolta nella lotta contro il cancro dovrebbe essere finanziata? La richiesta di un ricercatore è controversa.

Benessere
Julia P.
Extrait vidéo La 2/YouTube

Mariano Barbacid, un importante ricercatore spagnolo e pioniere nella lotta contro il cancro, ha recentemente annunciato un'importante svolta nella lotta contro il cancro al pancreas e ha lanciato un appello televisivo per un finanziamento di 30 milioni di euro "per avviare sperimentazioni cliniche sull'uomo". Tuttavia, dopo aver completamente debellato la malattia nei topi, questa richiesta ha profondamente diviso l'opinione pubblica.

Una svolta promettente (nei topi)

A capo del gruppo di oncologia sperimentale del CNIO in Spagna, Mariano Barbacid e il suo team hanno sviluppato una tripla terapia che combina tre farmaci che agiscono su proteine chiave (KRAS, EGFR, STAT3). Nei topi, i tumori pancreatici sono scomparsi senza recidive significative, anche dopo l'interruzione del trattamento, e senza gravi effetti collaterali. Questi risultati, pubblicati su PNAS, rappresentano una speranza nella lotta contro questo tumore ultra-aggressivo con un basso tasso di sopravvivenza a cinque anni (inferiore al 10%).

Finanziamenti, una sfida colossale

Mariano Barbacid stima che il costo del passaggio alla sperimentazione clinica sull'uomo, un processo complesso che dura 2-3 anni e prevede la somministrazione simultanea di tre farmaci, sia di almeno 30 milioni di euro. Chiede quindi un sostegno urgente, sottolineando che "i ritardi potrebbero costare migliaia di vite". Pur essendo promettenti, gli esperti sottolineano che i "successi sugli animali" non sempre si traducono in risultati positivi sugli esseri umani e richiedono una rigorosa convalida.

Polemiche sui social media

  • Le reazioni online sono state accese e contrastanti. Da una parte, l'entusiasmo: "Un pugile guadagna 30 milioni in uno o due incontri. Un calciatore in un anno. Sarebbe un peccato per l'umanità non dare 30 milioni a quest'uomo per avviare sperimentazioni che potrebbero salvare milioni di vite".
  • D'altro canto, c'è scetticismo: "Tutti si chiedono 'dove sono i miliardari?'. Sanno che è una sciocchezza. La sperimentazione umana costerebbe un miliardo. Invece di chiedersi 'dove investire?', chiedetevi 'perché non investire?'. È quello che fanno i miliardari."

L'appello di Mariano Barbacid per 30 milioni di euro ha innescato un dibattito cruciale: è opportuno investire ingenti risorse in questa tripla terapia per il cancro al pancreas, validata sui topi, o attendere ulteriori garanzie? Tra legittime speranze e prudenza scientifica, questa controversia sottolinea l'urgente necessità di finanziare la ricerca contro un "killer silenzioso", potenzialmente in grado di salvare milioni di vite.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
Article précédent
Temi ogni raffreddore? Questo disturbo potrebbe esserne la causa.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Temi ogni raffreddore? Questo disturbo potrebbe esserne la causa.

Hai trascorso un terzo dell'inverno con il naso nascosto nei fazzoletti, annusando olio di ravintsara e tossendo con...

Secondo gli esperti, esiste un'età specifica in cui il corpo raggiunge il suo pieno potenziale.

Probabilmente hai sentito dire che i vent'anni sono l'età migliore per il tuo corpo. Gli esperti offrono una...

Dormire in questa posizione è davvero sconsigliato, secondo uno studio

Ogni mattina, lo stesso rituale: formicolio alle dita, spalle rigide, bisogno di scuotere le braccia per riprendere sensibilità....

Il bodybuilding sarà la nuova ossessione dei giovani adulti nel 2026?

Nel 2026, l'allenamento con i pesi si sta affermando come attività di punta tra i giovani adulti. Il...

Alzheimer: una frequenza sonora apre una promettente strada alla ricerca

Una nuova ricerca suggerisce che il suono a una frequenza specifica potrebbe aiutare il cervello a "ripulire" i...

Fare più docce al giorno: cosa rivela sulla personalità

Fare più docce al giorno può talvolta rivelare un aumentato bisogno di controllo, di sollievo dallo stress o,...

© 2025 The Body Optimist