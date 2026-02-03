Questa svolta nella lotta contro il cancro dovrebbe essere finanziata? La richiesta di un ricercatore è controversa.

Mariano Barbacid, un importante ricercatore spagnolo e pioniere nella lotta contro il cancro, ha recentemente annunciato un'importante svolta nella lotta contro il cancro al pancreas e ha lanciato un appello televisivo per un finanziamento di 30 milioni di euro "per avviare sperimentazioni cliniche sull'uomo". Tuttavia, dopo aver completamente debellato la malattia nei topi, questa richiesta ha profondamente diviso l'opinione pubblica.

Una svolta promettente (nei topi)

A capo del gruppo di oncologia sperimentale del CNIO in Spagna, Mariano Barbacid e il suo team hanno sviluppato una tripla terapia che combina tre farmaci che agiscono su proteine chiave (KRAS, EGFR, STAT3). Nei topi, i tumori pancreatici sono scomparsi senza recidive significative, anche dopo l'interruzione del trattamento, e senza gravi effetti collaterali. Questi risultati, pubblicati su PNAS, rappresentano una speranza nella lotta contro questo tumore ultra-aggressivo con un basso tasso di sopravvivenza a cinque anni (inferiore al 10%).

Finanziamenti, una sfida colossale

Mariano Barbacid stima che il costo del passaggio alla sperimentazione clinica sull'uomo, un processo complesso che dura 2-3 anni e prevede la somministrazione simultanea di tre farmaci, sia di almeno 30 milioni di euro. Chiede quindi un sostegno urgente, sottolineando che "i ritardi potrebbero costare migliaia di vite". Pur essendo promettenti, gli esperti sottolineano che i "successi sugli animali" non sempre si traducono in risultati positivi sugli esseri umani e richiedono una rigorosa convalida.

Polemiche sui social media

Le reazioni online sono state accese e contrastanti. Da una parte, l'entusiasmo: "Un pugile guadagna 30 milioni in uno o due incontri. Un calciatore in un anno. Sarebbe un peccato per l'umanità non dare 30 milioni a quest'uomo per avviare sperimentazioni che potrebbero salvare milioni di vite".

D'altro canto, c'è scetticismo: "Tutti si chiedono 'dove sono i miliardari?'. Sanno che è una sciocchezza. La sperimentazione umana costerebbe un miliardo. Invece di chiedersi 'dove investire?', chiedetevi 'perché non investire?'. È quello che fanno i miliardari."

L'appello di Mariano Barbacid per 30 milioni di euro ha innescato un dibattito cruciale: è opportuno investire ingenti risorse in questa tripla terapia per il cancro al pancreas, validata sui topi, o attendere ulteriori garanzie? Tra legittime speranze e prudenza scientifica, questa controversia sottolinea l'urgente necessità di finanziare la ricerca contro un "killer silenzioso", potenzialmente in grado di salvare milioni di vite.