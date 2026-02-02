Temi ogni raffreddore? Questo disturbo potrebbe esserne la causa.

Hai trascorso un terzo dell'inverno con il naso nascosto nei fazzoletti, annusando olio di ravintsara e tossendo con tutto il corpo. Ora che ti senti meglio, temi una ricaduta e hai sviluppato le stesse abitudini ossessive di Monk. Vedi germi ovunque e temi di rivivere quel raffreddore debilitante più e più volte. Potrebbe essere una forma di ipocondria.

Ansia per la salute, una paura comune

Quest'anno i germi non ti hanno dato molto respiro. Hai appena superato una stagione influenzale estenuante, punteggiata da brividi, febbre e sintomi pervasivi. Hai passato l'inverno con il naso che cola, tossendo fino a perdere i sensi, combattendo contro questi parassiti interni. Nonostante dieci strati di vestiti, una sciarpa, ripetuti cicli di farmaci immunostimolanti e precauzioni igieniche ottimali, hai ceduto ai virus stagionali.

È solo sfortuna. Ma ora che ti senti meglio, non riesci a smettere di pensare al peggio. Hai paura di rivivere quei momenti di letargia, con la testa nell'inalatore e il Vicks Vaporub che ti gocciola in gola. Tanto che sogni segretamente che tute sterili e guanti in lattice saranno di gran moda.

Quest'anno l'influenza è spietata. Non è solo un raffreddore passeggero che scompare in fretta come è arrivato. È un raffreddore virulento che ci costringe a letto e ci fa sentire come verdure. Non c'è da stupirsi che vi sentiate un po' paranoici. Gli operatori sanitari la chiamano ansia per la salute, un derivato dell'ipocondria. Non siete ancora nella fase fobica , ma entrate nel panico non appena vi solletica la gola o vi assale la stanchezza.

I sintomi inconfondibili

Ti è mai capitato di toccarti la gola, di cercare linfonodi ingrossati o di esaminarti allo specchio, immaginando sintomi fantasma? Questo è certamente un segno di ansia per la salute. Ti controlli più volte al giorno e consulti internet per trovare risposte. Se il tuo braccialetto più prezioso è un misuratore di pressione sanguigna e prendi il termometro al primo segno di vampate di calore, allora probabilmente soffri di questo disturbo moderno.

"Varia da persona a persona e dipende dalla condizione che più preoccupa, e questa preoccupazione può cambiare", spiega la Dott.ssa Spelman , psicologa e direttrice clinica della Private Therapy Clinic. Come puoi capire se la tua apprensione è irragionevole? Ecco alcuni segnali comuni nelle persone che convivono con l'ansia per la salute:

Ossessione per i segnali del corpo: prestare eccessiva attenzione a piccole sensazioni, come un leggero fastidio, un neo che cambia o anche un battito cardiaco leggermente più veloce del solito.

Ricerca compulsiva di risposte: consultare Google per comprendere un sintomo, leggere articoli medici all'infinito o analizzare attentamente ogni piccola variazione del proprio stato di salute.

Controlli ripetuti: misurazione del polso, controllo della temperatura o monitoraggio della pressione sanguigna più spesso del necessario.

Bisogno costante di rassicurazioni: chiamare i parenti, consultare un medico o chiedere certificati sanitari per tranquillizzarsi.

Paure persistenti nonostante i risultati rassicuranti: anche dopo una visita medica che dimostra che tutto va bene, la preoccupazione persiste.

Ciò aumenta l'ansia per la salute

Come spiega lo specialista, questa ansia per la salute, ormai entrata a far parte del gergo medico, si è intensificata al culmine della crisi del Covid-19. E da quell'epoca di mascherine chirurgiche, disinfettante per le mani e distanziamento sociale, è diventata quasi cronica. Tuttavia, le notizie ansiogene che drammatizzano ogni malattia, ci ricordano costantemente l'aumento dei casi di cancro e ci danno l'illusione di essere spacciati a ogni titolo, non fanno che esacerbare questo tumulto mentale. Anche quando non riguardano direttamente la vostra situazione personale, tendono ad aumentare la tensione interiore.

Avere a portata di mano tutte le risorse mediche del mondo può sembrare rassicurante... finché non ci si imbatte nello scenario peggiore. La ricerca dei sintomi può rapidamente portare a ipotesi allarmanti, soprattutto per chi è incline ad anticipare il peggio. Tuttavia, andare dal medico a giorni alterni sperando che curi disturbi che esistono solo nella propria testa non è l'approccio migliore. La Dott.ssa Spelman raccomanda un approccio più completo: la terapia cognitivo-comportamentale (TCC). Non cura l'invisibile, ma disintossica dai pensieri negativi e allontana dalle convinzioni dannose.

Se ogni piccolo colpo di tosse ti fa prendere dal panico, come se potesse essere fatale, questa è ansia per la salute. E con alcune buone strategie, puoi interrompere questo circolo vizioso. Ovviamente, l'idea non è quella di lasciarsi andare o di recidere i rapporti con il medico, ma piuttosto di ragionare con le proprie paure.