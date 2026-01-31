Alzheimer: una frequenza sonora apre una promettente strada alla ricerca

Una nuova ricerca suggerisce che il suono a una frequenza specifica potrebbe aiutare il cervello a "ripulire" i depositi associati all'Alzheimer. Questo approccio non invasivo, testato sui primati, sta attirando l'attenzione della comunità scientifica.

L'Alzheimer e l'accumulo di proteine tossiche

La malattia di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa caratterizzata dall'accumulo di proteine amiloidi (β-amiloide) nel cervello, che formano placche che interrompono la comunicazione tra i neuroni e contribuiscono al progressivo declino cognitivo: perdita di memoria, difficoltà linguistiche e disturbi del pensiero. Questi depositi si sviluppano ben prima dell'insorgenza dei sintomi clinici, rendendo difficile qualsiasi intervento una volta che la malattia si è manifestata.

Una stimolazione sonora a 40 Hz testata sui primati

Uno studio recente , pubblicato il 5 gennaio 2026 su Proceedings of the National Academy of Sciences, ha esplorato una strategia precedentemente studiata principalmente sui roditori: la stimolazione uditiva a 40 Hz. Un team di ricercatori del Kunming Institute of Zoology ha esposto nove macachi rhesus anziani, che sviluppano naturalmente placche amiloidi simili a quelle osservate negli esseri umani anziani, a una stimolazione sonora mirata per un'ora al giorno per sette giorni consecutivi.

Il doppio della proteina amiloide nel liquido cerebrospinale

Dopo questo ciclo di ascolto, i livelli delle proteine amiloidi Aβ42 e Aβ40 nel liquido cerebrospinale delle scimmie sono aumentati di circa il 200% rispetto al loro stato precedente alla stimolazione. I ricercatori interpretano questo cambiamento come un segno che queste proteine sono state eliminate dal tessuto cerebrale e riversate nel liquido spinale, il che sarebbe coerente con l'attivazione dei meccanismi naturali di depurazione del cervello, in particolare del sistema linfatico.

Ciò che distingue questo studio dai lavori precedenti è la durata dell'effetto: alti livelli di amiloide nel liquido cerebrospinale persistevano per più di cinque settimane dopo l'interruzione della stimolazione, una caratteristica che non era stata osservata negli studi sui modelli murini.

Perché il suono a 40 Hz?

La frequenza di 40 Hz corrisponde a una banda di ritmi cerebrali chiamati oscillazioni gamma, coinvolte in funzioni cognitive come l'attenzione e la memoria. Studi precedenti avevano già dimostrato che la stimolazione sensoriale a questa frequenza – visiva o uditiva – poteva ridurre i depositi di amiloide nei topi geneticamente modificati per imitare l'Alzheimer.

L'ipotesi è che questa stimolazione possa risincronizzare determinati ritmi neuronali e attivare processi di pulizia cerebrale altrimenti meno efficaci con l'età o in presenza di patologie. Nelle scimmie, la cui corteccia è più simile a quella umana che a quella dei roditori, i dati ottenuti confermano l'importanza di esplorare questa strada.

Un approccio non invasivo che integra le terapie esistenti

Gli attuali trattamenti approvati per l'Alzheimer, come gli anticorpi monoclonali, hanno mostrato effetti modesti e possono essere accompagnati da gravi effetti collaterali, tra cui edema cerebrale o emorragie. La stimolazione uditiva a 40 Hz, d'altra parte, non richiede né iniezioni né interventi chirurgici e si basa su un semplice dispositivo che produce un suono a una frequenza precisa. Questo la rende potenzialmente applicabile a casa o nelle strutture di assistenza, con un profilo di sicurezza favorevole.

Verso la sperimentazione umana?

Sebbene questi risultati nei primati rappresentino un passo importante – più vicini agli esseri umani rispetto ai modelli murini – molto resta ancora da comprendere prima di poterne prendere in considerazione un'applicazione clinica su larga scala. In questa fase, gli effetti osservati riguardano biomarcatori legati all'eliminazione delle proteine, non ancora misure dirette di cognizione, memoria o rallentamento dei sintomi.

Studi pilota sugli esseri umani hanno già esplorato la stimolazione sensoriale a 40 Hz, ma sono ancora preliminari e necessitano di una convalida più solida per valutarne la reale efficacia e sicurezza nelle popolazioni.

In sintesi, la stimolazione uditiva a 40 Hz apre una strada di ricerca interessante e promettente nella lotta contro il morbo di Alzheimer. Attivando potenzialmente i meccanismi naturali di pulizia del cervello, questo segnale sonoro potrebbe promuovere l'eliminazione delle proteine amiloidi, una componente centrale della malattia, senza richiedere un intervento invasivo. Tuttavia, saranno necessari anni di ricerca, anche sull'uomo, prima di sapere se questo approccio possa diventare un trattamento valido o un complemento alle terapie esistenti.