Questa antica abitudine legata al benessere è stata riscoperta su TikTok.

Nell'era del golden milk, dell'ube latte, del matcha e degli shot di zenzero, un'altra bevanda salutare si sta facendo strada tra le nostre mani. E non contiene elettroliti, né nutrienti, né limone. Bere acqua calda, purificata da qualsiasi aroma e priva di bustine di tè, è la nuova ricetta per il benessere 2.0. Una pratica ispirata alla medicina tradizionale cinese, che è diventata virale.

Bere acqua bollente cruda, un gesto diventato virale

Su TikTok, gli utenti stanno abbandonando succhi detox, frullati energizzanti e bevande miracolose per sorseggiare acqua tiepida da tazze. E no, non si tratta di una dubbia sfida che mette alla prova la loro resistenza orale. Non stanno facendo bollire l'acqua per preparare una tisana "facile da digerire " o una bevanda tonificante, ma per bere semplice acqua calda, senza ingredienti aggiunti. Nelle loro tazze non c'è succo di limone, né polveri di erbe, né collagene diluito. Solo acqua.

È l'ultima moda del benessere. Invece di gustarsi un caffè forte o una bevanda degna di un bar alla moda, gli influencer si accontentano di acqua a temperatura ambiente. Né fredda, né bollente. In un'epoca in cui gli scaffali dei negozi sono pieni zeppi di bevande salutari a base di radici sconosciute, piante rare e promettenti micronutrienti, loro desiderano una routine di cura della pelle più minimalista. Probabilmente vi starete chiedendo perché questi autoproclamati guru spirituali del web si infliggano una simile tortura.

Bere acqua calda non diluita, insapore e incolore, potrebbe sembrare uno scherzo a prima vista. Eppure, è una pratica seria. Quando si comprendono gli effetti di questa delicata doccia sul corpo, si supera facilmente l'iniziale esitazione e si dimenticano i preconcetti. E mentre gli utenti di internet potrebbero pensare di aver fatto una scoperta, in realtà bere acqua calda è una pratica diffusa nella medicina tradizionale cinese.

I benefici inaspettati dell'acqua calda sul corpo

Bere acqua calda al posto del vostro amato caffè potrebbe non sembrare molto allettante. Eppure, è senza dubbio la bevanda preferita del corpo, capace di rivitalizzarlo completamente. Dimenticate i carburanti artificiali che danno l'illusione dell'energia ma causano cali improvvisi. L'acqua calda è una cascata di benefici per il corpo, che spazza via tutti quei piccoli e fastidiosi malanni quotidiani. La soluzione migliore ai problemi cronici è spesso la più semplice.

La content creator @roro_youraznbigsis , che si è avvicinata alla medicina tradizionale cinese fin da giovane, è convinta che l'acqua calda sia un rimedio a tutti gli effetti. Il suo palato ne conosce bene i benefici, elogiando costantemente questa bevanda comune per le sue straordinarie proprietà. "Se hai gonfiore, bevi acqua calda. Se hai crampi mestruali, bevi acqua calda. Se hai sempre freddo, bevi acqua calda. Se hai problemi di pelle, bevi acqua calda. La mattina, appena ti svegli, bevi acqua calda. E la tua vita cambierà. Ti sentirai meglio", afferma.

L'acqua calda porta con sé anche un simbolismo particolare, quasi spirituale. "Nella medicina tradizionale cinese, è importante regolare la temperatura corporea perché una buona circolazione e il calore favoriscono il flusso del qi, o energia vitale", spiega l'agopunturista Tsao-Lin E. Moy a Bustle . Al contrario, le bevande ricche di cubetti di ghiaccio, come i caffè freddi o i cocktail ipercalorici , provocano uno shock termico interno che rallenta tutte le funzioni del corpo.

Come rendere questo rituale più attraente

Sulla carta, bere una semplice tazza di acqua calda potrebbe sembrare un gesto un po' austero. Dopotutto, siamo abituati a bevande elaborate, aromi profumati e cocktail degni di Instagram che si accumulano nei caffè alla moda. Ma per chi desidera adottare questo rituale di benessere senza avere la sensazione di bere "una tazza vuota", esistono alcuni semplici accorgimenti per rendere questa abitudine più accessibile.

Il primo passo è trasformare questo momento in una vera pausa nella tua giornata. Invece di ingurgitare l'acqua calda in fretta, prenditi il tempo di assaporarla come una tazza di tè. Scegli una bella tazza, mettiti comodo e goditi questo intermezzo di pace. Anche solo ritualizzare questo gesto può renderlo più piacevole.

Alcune persone preferiscono anche giocare con la temperatura. L'idea non è di bere acqua bollente, ma piuttosto acqua tiepida o leggermente calda, che rimanga delicata per la bocca e per il corpo. Questa sfumatura può fare la differenza, soprattutto per chi si avvicina a questa pratica per la prima volta. Se avete un palato sensibile, potete arricchire ulteriormente quest'acqua tiepida. Come? Con zenzero grattugiato, uno spicchio di limone o alcune spezie ben selezionate. Per evitare che quest'acqua benefica si trasformi in una pozza inquinata, assicuratevi di filtrare anche l'acqua del rubinetto.

In definitiva, questo rituale apparentemente semplice ci ricorda qualcosa di essenziale: il benessere non si trova sempre in ricette complicate. A volte, basta una tazza di acqua calda tra le mani per rallentare, ascoltare il proprio corpo e tornare all'essenziale.